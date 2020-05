Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Im Folgenden finden Sie unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für "thueringer-allgemeine.de", "otz.de" und "tlz.de", die Teil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden "AGB") sind, und unsere Netiquette. Die Internetauftritte "thueringer-allgemeine.de", "otz.de" und "tlz.de" werden von der Mediengruppe Thüringen Verlag GmbH als Betreiberin (nachfolgend Mediengruppe Thüringen genannt) betrieben. Die AGB gelten für jeden, der auf "thueringer-allgemeine.de", "otz.de" und "tlz.de" enthaltene Leistungen in Anspruch nehmen möchte.

1. Geltungsbereich

(1) Die AGB gelten für alle auf den Seiten von "thueringer-allgemeine.de", "otz.de" und "tlz.de" dem Nutzer angebotenen Leistungen. Für den registrierungspflichtigen Bereich gelten zusätzlich die besonderen Vertragsbedingungen im Anschluss.

(2) Abweichungen von diesen AGB oder andere AGB gelten nur dann als vereinbart, wenn sie von der Mediengruppe Thüringen ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden. Insbesondere die bloße Unterlassung eines Widerspruchs seitens der Mediengruppe Thüringen gegen andere AGB führt nicht dazu, dass diese damit als vereinbart gelten.





(3) Die Mediengruppe Thüringen ist berechtigt, die vorliegenden AGB jederzeit zu ändern. Die Mediengruppe Thüringen wird den Nutzer rechtzeitig über die Änderung der für ihn geltenden AGB unterrichten. Über Änderungen wird der Nutzer auf der Homepage und ggf. per E-Mail informiert. Die Änderung gilt als vom Nutzer genehmigt, wenn er nicht innerhalb eines Monats nach Zugang der Änderungsankündigung der Änderung widerspricht oder den Vertrag kündigt. Die Mediengruppe Thüringen ist im Falle des Widerspruchs des Nutzers zur fristgerechten Kündigung berechtigt.





(4) Die Mediengruppe Thüringen ist im Rahmen der Änderung der AGB insbesondere berechtigt, im Falle der Unwirksamkeit einer Bedingung diese mit Wirkung für bestehende Verträge zu ergänzen oder zu ersetzen. Dies gilt ebenfalls bei Änderung einer gesetzlichen Vorschrift oder höchstrichterlichen Rechtsprechung, wenn durch diese Änderung eine oder mehrere Bedingungen des Vertragsverhältnisses betroffen werden. Die betroffenen Bedingungen sind so anzupassen, wie es dem Zweck der geänderten Rechtslage entspricht, sofern der Nutzer durch die neuen bzw. geänderten Bedingungen nicht schlechter steht als nach der ursprünglichen Bedingung. Über Änderungen wird der Nutzer auf der Homepage und ggf. per E-Mail informiert.





(5) Für die inhaltlichen Angebote von "thueringer-allgemeine.de", "otz.de" und "tlz.de" gelten die hier aufgeführten AGB. Die Mediengruppe Thüringen ist nicht verantwortlich für die Angebote von Anderen, auf die "thueringer-allgemeine.de", "otz.de" und "tlz.de" von ihren Seiten verlinkt oder die "thueringer-allgemeine.de", "otz.de" und "tlz.de" vermitteln. Für diese Angebote gelten jeweils die Nutzungsbedingungen der Anderen.

2. Zugangs- und Teilnahmeberechtigung

(1) Grundsätzlich sind alle Nutzer zugangs- und teilnahmeberechtigt.





(2) Für Gewinn- und Tippspiele gibt es folgende Mindestangaben: Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben oder eine Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten nachweisen können. Jeder Spieler erklärt sich durch seine Teilnahme am Spiel damit einverstanden, dass sein voller Name, sein Wohnort und sein Benutzername bei der Berichterstattung in der Zeitung und auf den Seiten von "thueringer-allgemeine.de", "otz.de" und "tlz.de" veröffentlicht werden sowie der Zeitung ein weiteres Nutzungsrecht dessen zu Werbe- und Vertriebszwecken zuzugestehen.





(3) Mehrfach registrierte Teilnehmer werden bei der Preisvergabe nicht berücksichtigt und ggf. gelöscht.





(4) Die Teilnahme an Gewinn- und Tippspielen ist für Mitarbeiter der Mediengruppe Thüringen und der Verlage von TA, OTZ und TLZ sowie für Personen, die an der Produktion des Spiels beteiligt waren, ausgeschlossen. Das gilt auch für deren Angehörige.

3. Verfügbarkeit

(1) Die Leistungen von "thueringer-allgemeine.de", "otz.de" und "tlz.de" werden unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit dem Nutzer angeboten. Die Mediengruppe Thüringen bemüht sich abzusichern, dass dem Nutzer die Leistungen von "thueringer-allgemeine.de", "otz.de" und "tlz.de" ohne Störungen auf ihren Seiten zur Verfügung stehen. Durch Wartungsarbeiten und/oder Weiterentwicklung und/oder andere Störungen können die Nutzungsmöglichkeiten eingeschränkt und/oder zeitweise unterbrochen werden. Dadurch kann es unter Umständen auch zu Datenverlusten kommen. Daraus entstehen keine Entschädigungsansprüche der betroffenen Nutzer. Die Mediengruppe Thüringen ist ferner berechtigt, die angebotenen Leistungen jederzeit nach eigenem Ermessen ohne Ankündigung zu ändern oder einzustellen.





(2) Die Mediengruppe Thüringen behält sich des Weiteren das Recht vor, bei Gewinn- und Tippspielen das Reglement des Spiels zu ändern bzw. zu korrigieren. Die Mediengruppe Thüringen übernimmt keine Haftung für jegliche Schäden. Der Rechtsweg ist ausgeschlosssen.

4. Vertragsverhältnis

Das Vertragsverhältnis über die Nutzung der Inhalte von "thueringer-allgemeine.de", "otz.de" und "tlz.de" kommt durch die Anmeldung und der Zustimmung zu den allgemeinen Nutzungsbedingungen und der jeweiligen Annahme zustande. Die Annahme erfolgt spätestens mit Eröffnung des Zugriffs auf den Inhalt.

5. Registrierung

(1) Für bestimmte Leistungen auf den Seiten von "thueringer-allgemeine.de", "otz.de" und "tlz.de" muss sich der Nutzer registrieren.



(2) Der Nutzer versichert, dass die von ihm im Rahmen einer Registrierung gemachten Angaben zu seiner Person, insbesondere sein Vor- und Nachname und seine E-Mail-Adresse wahrheitsgemäß und richtig sind, und dass er, sofern sich die dort gemachten Angaben verändern, die Änderung der Daten unverzüglich anzeigt oder selbst die Änderung vornimmt.





(3) Es besteht kein Rechtsanspruch auf Zulassung zu den jeweiligen Leistungen. Die Mediengruppe Thüringen ist berechtigt, die Zulassung ohne Angaben von Gründen zu verweigern.

6. Pflichten des Nutzers

(1) Der Nutzer verpflichtet sich, nicht gegen geltende Rechtsvorschriften und etwaige vertragliche Bestimmungen zu verstoßen. Er verpflichtet sich insbesondere dazu, dass etwaige von ihm verbreitete Inhalte keine Rechte Dritter (z.B. Urheberrechte, Patent- und Markenrechte) verletzen, dass die geltenden Strafgesetze und Jugendschutzbestimmungen beachtet werden und dass keine rassistischen, pornographischen, obszönen, beleidigenden oder für Minderjährige ungeeigneten Inhalte verbreitet werden. Der Nutzer verpflichtet sich weiter, zum Schutz der Daten den anerkannten Grundsätzen der Datensicherheit Rechnung zu tragen und die Verpflichtungen der Datenschutzvereinbarung zu beachten, seinen Benutzernamen und das Passwort geheim zu halten, nicht weiterzugeben, keine Kenntnisnahme zu dulden oder zu ermöglichen und die erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung der Vertraulichkeit zu ergreifen und bei einem Missbrauch oder Verlust dieser Angaben oder einem entsprechenden Verdacht diese der Mediengruppe Thüringen unverzüglich anzuzeigen. Hinweise auf eine missbräuchliche Nutzung der Inhalte von "thueringer-allgemeine.de", "otz.de" und "tlz.de" sind ebenfalls unverzüglich anzuzeigen.





(2) Der Nutzer stellt die Mediengruppe Thüringen von etwaigen Forderungen Dritter frei, die gegen die Mediengruppe Thüringen die Verletzung ihrer Rechte durch den Nutzer geltend machen. Die Mediengruppe Thüringen behält sich das Recht vor, bei begründetem Verdacht missbräuchlicher Nutzung der Leistungen von "thueringer-allgemeine.de", "otz.de" und "tlz.de" diesem Nutzer den Zugang zu den Inhalten zu sperren, sowie die Ermittlungsbehörden einzuschalten.

7. Haftung

(1) Eine Haftung der Mediengruppe Thüringen sowie ihrer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen auf Schadensersatz, insbesondere wegen Verzugs, Nichterfüllung, Schlechterfüllung oder unerlaubter Handlung besteht nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, auf deren Erfüllung in besonderem Maße vertraut werden durfte. Der Haftungsausschluss gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Im Übrigen ist eine Haftung der Mediengruppe Thüringen ausgeschlossen, es sei denn, es bestehen zwingende gesetzliche Regelungen.





(2) Die Mediengruppe Thüringen haftet nur für vorhersehbare Schäden. Die Haftung für mittelbare Schäden, insbesondere Mangelfolgeschäden, unvorhersehbare Schäden oder untypische Schäden sowie entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen. Gleiches gilt für die Folgen von Arbeitskämpfen, zufällige Schäden und höhere Gewalt.





(3) Auf "thueringer-allgemeine.de", "otz.de" und "tlz.de" werden eigene Informationen und Daten sowie mittels Hyperlinks (Internetverknüpfungen) Informationen anderer Websites zur Verfügung gestellt. Diese Informationen und Daten dienen allein Informationszwecken, ohne dass sich der Nutzer auf die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen berufen oder verlassen kann. Die Mediengruppe Thüringen übernimmt keine Garantie oder Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die durch die Nutzung der Informationen oder Daten, die auf "thueringer-allgemeine.de", "otz.de" und "tlz.de" zu finden sind, entstehen. Die Mediengruppe Thüringen übernimmt insbesondere keine Verantwortung für Inhalte oder die Funktionsfähigkeit, Fehlerfreiheit oder Rechtmäßigkeit von Websites Dritter, auf die durch Verlinkung von "thueringer-allgemeine.de", "otz.de" und "tlz.de" verwiesen wird.





(4) "thueringer-allgemeine.de", "otz.de" und "tlz.de" bietet Diskussionsforen und Kommentarfunktionen an. Die hier von den Nutzern ausgetauschten Inhalte und Informationen unterliegen keiner Kontrolle. Aus diesem Grund übernimmt die Mediengruppe Thüringen keine Haftung für die in die Foren und Kommentare eingestellten Inhalte und Informationen. Die Verantwortung für die Inhalte, die der Nutzer auf den Seiten von "thueringer-allgemeine.de", "otz.de" und "tlz.de" veröffentlicht, liegt ausschließlich beim Nutzer.





(5) Die Mediengruppe Thüringen schließt jegliche Haftung wegen technischer Störungen oder sonstigen Störungen aus.





(6) Die Mediengruppe Thüringen übernimmt keine Haftung für jegliche Schäden oder Verluste, insbesondere beim Versand der im Rahmen eines Gewinn- oder Tippspiels zu übergebenden Gewinne.

8. Urheberrecht

(1) Sämtliche auf den Seiten von "thueringer-allgemeine.de", "otz.de" und "tlz.de" veröffentlichten Inhalte, Informationen, Bilder, Videos und Datenbanken sind urheberrechtlich geschützt.





(2) Die Nutzung ist nur für den privaten persönlichen Gebrauch gestattet. Jede darüber hinausgehende Nutzung, insbesondere die private und gewerbliche Vervielfältigung, Änderung, Verbreitung oder Speicherung von Informationen oder Daten, insbesondere von Texten, Textteilen oder Bildmaterial, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung. Dies gilt auch für die Aufnahme in elektronische Datenbanken und Vervielfältigung auf CD-ROM, DVD etc.





(3) Im Übrigen gelten die rechtlichen Grenzen, die sich aus dem Urheberrecht und den sonstigen anwendbaren gesetzlichen Vorschriften ergeben.

9. Vom Nutzer eingesandte Inhalte

(1) Der Nutzer, der (z.B. im Rahmen von Internetwettbewerben) eigene Inhalte (z.B. Videos, Fotos, Fotoserien, Texte) einsendet, erklärt sich durch die Einsendung damit einverstanden, dass die eingesandten Inhalte honorarfrei im Internet und im Printbereich vervielfältigt, verbreitet und öffentlich wiedergegeben werden. Der Nutzer erklärt weiterhin, sämtliche Urheber- sowie sonstige Rechte an den eingesandten Inhalten zu besitzen und dass auf eingesandten graphischen Inhalten (z.B. Videos, Fotos, Fotoserien) abgebildete Personen, die nicht nur Beiwerk zu einer Örtlichkeit oder Teil von abgebildeten Versammlungen, Aufzügen oder ähnlichen Vorgängen sind, mit der Veröffentlichung einverstanden sind. Bei Personen unter 18 Jahren gilt das Einverständnis des Erziehungsberechtigten. Auf dem Postweg eingesandte Beiträge können nicht an den Teilnehmer zurückgeschickt werden.





(2) Der Nutzer stellt die Mediengruppe Thüringen von allen Ansprüchen Dritter, die dadurch entstehen, dass - entgegen dieser Erklärung - der Nutzer nicht alle Rechte an den eingesandten Inhalten besitzt oder abgebildete Personen nicht mit der Veröffentlichung einverstanden sind, vollumfänglich frei.





(3) Die Mediengruppe Thüringen behält sich das Recht vor, eingesandte Inhalte nicht zu veröffentlichen.

10. Kündigung

(1) Der Nutzer kann seine Nutzungsberechtigung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit kündigen.





(2) Die Kündigung aus wichtigem Grund bleibt jeder Partei vorbehalten. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Nutzer trotz Abmahnung fortgesetzt gegen wesentliche Bestimmungen dieser AGB verstößt und oder der Nutzer ein gegen Dritte gerichtetes Fehlverhalten begeht, indem er das Angebot von "thueringer-allgemeine.de", "otz.de" und "tlz.de" zu rechtswidrigen oder für Dritte belästigenden Zwecken einsetzt.

11. Schlussbestimmungen

(1) Abweichungen von den Bestimmungen der AGB bedürfen der Schriftform.





(2) Gerichtsstand ist, sofern der Nutzer Vollkaufmann ist, für alle aus dem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar sich ergebenden Streitigkeiten vermögensrechtlicher Art Erfurt. Ein etwaiger ausschließlicher Gerichtsstand bleibt hiervon unberührt. Erfüllungsort ist Erfurt. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.





(3) Der Rechtsweg ist bei Ansprüchen im Rahmen eines Gewinnspiels oder des Tippspiels ausgeschlossen.



(4) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages einschließlich dieser Regelungen ganz oder teilweise unwirksam sein, oder sollte der Vertrag eine Lücke enthalten, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten die jeweiligen gesetzlichen Regelungen.

12. Netiquette: Regeln beim Kommentieren auf unseren Onlineportalen

Die Ostthüringer Zeitung, die Thüringer Allgemeine und die Thüringische Landeszeitung laden unsere User herzlich dazu ein, Ihre Meinung zu unseren Artikeln zu äußern, miteinander in eine Diskussion zu bestimmten Themen zu treten und diese facettenreich zu beleuchten. Kommentare sind ein fester Bestandteil unseres Onlineauftrittes und sollen unsere tagesaktuelle Berichterstattung möglichst bereichern. Beim Verfassen von Kommentaren bitten wir Sie, bestimmte Regeln zu beachten, um eine sachliche Diskussion zu gewährleisten und einen missbräuchlichen Gebrauch der Kommentarfunktion auszuschließen.

(1) Wortwahl:

Bitte wählen Sie ihre Worte mit Bedacht! Begriffe, die andere Leser verletzen, beleidigen, verleumden, diskriminieren oder provozieren, haben in unseren Foren keinen Platz. Behandeln Sie andere Leser so, wie Sie selbst behandelt werden möchten.

(2) Unser Diskussionsforum ist keine Müllhalde

Spam-Beiträge sind auf unserer Internetseite nicht gestattet. Wir dulden weder Beiträge mit kommerziellen noch propagandistischen Inhalten. Veröffentlichte private Kontaktdaten werden wir ebenso löschen wie sinnlose oder themenfremde Kommentare, Beschimpfungen oder Verleumdungen bzw. unbegründete Behauptungen gegenüber Personen. Verboten ist natürlich auch das Einstellen von Links oder Software, die gegen bestehende Gesetze verstoßen, andere Nutzer schädigen können (zum Beispiel Schadsoftware, Pornografie, Obszönitäten, Hasspropaganda). Eingriffe behalten wir uns auch bei Kommentaren vor, die keinerlei Bezug zum Thema erkennen lassen.

(3) Unsere Bitte:

Lesen Sie sich Ihren eigenen Kommentar vor der Veröffentlichung noch einmal durch. Haben Sie Ihren Standpunkt sachlich und argumentativ nachvollziehbar formuliert? Würden Sie diesen Kommentar, von einem anderen verfasst, selbst hier lesen wollen?

(4) Verstöße gegen die Netiquette

Die Ostthüringer Zeitung, die Thüringer Allgemeine und die Thüringische Landeszeitung behalten sich vor, Kommentare zu kürzen oder zu entfernen, die gegen unsere Nutzerregeln verstoßen oder keinen sachlichen Bezug zum Thema erkennen lassen bzw. die Diskussion stören.

Wir behalten uns außerdem vor, die Kommentarfunktion für bestimmte Artikel zu deaktivieren, wenn sich die Diskussion zu weit vom Thema des Artikels entfernt hat. Bei ausgewählten Artikeln (zum Beispiel Opferschutz, besondere Verletzlichkeit der Person) behalten wir uns ebenfalls vor, die Kommentarfunktion von Beginn an zu sperren.

Nutzer, die besonders schwer oder wiederholt gegen unsere Netiquette verstoßen, werden von der Diskussion ausgeschlossen, indem wir ihren Zugang sperren.

Verstöße sind beispielsweise:

Diskriminierungen aufgrund der Abstammung, des Geschlechts, des Alters, der religiösen oder politischen Weltanschauung

ruf- oder geschäftsschädigende Verleumdungen

jegliche (rechte wie linke) radikale Äußerungen

Gewaltverherrlichung und Volksverhetzung

Propaganda, Verschwörungstheorien und unbewiesene Behauptungen

Pornographie

Sollten Ihnen Verstöße gegen die Nutzerregeln noch vor uns auffallen, bitten wir Sie, uns diese zu melden (Funktion „!Beitrag melden" an jedem Kommentar). Wir prüfen die Kommentare dann noch einmal.

Die Ostthüringer Zeitung, die Thüringer Allgemeine und die Thüringische Landeszeitung behalten sich vor, einzelne Kommentare unter Angabe des Benutzernamens und ggf. des Ortes des Kommentators - aber nur, wenn der Nutzer diesen etwa auf seiner privaten Facebook-Seite öffentlich freigegeben hat -, auch in der gedruckten Ausgabe zu verwenden.

Um die Diskussion im Portal nicht zu stören, stellen sie Fragen, Hinweise und Anregungen nicht als Kommentar ein, sondern nutzen Sie das Kontaktformular.

Herzlichen Dank