1. SV Pößneck betanzt nächsten Derbysieg über Rot-Weiß Knau

Die eher unerwünschten Nebengeräusche, die den Pößnecker Herren-Volleyball im Umfeld das jüngsten Heimspieltags umgaben, sollten sich nicht negativ auswirken. Weder personelle Sorgen, noch die erste Saisonniederlage gegen Verfolger Weimar oder die vorübergehende Verbannung aus der angestammten Rosentalhalle wirkte sich entscheidend auf die Konzentration des 1. SV aus. Der verteidigte nicht nur die Tabellenführung in souveräner Manier, sondern untermauerte ganz nebenbei auch noch seine aktuelle Vormachtstellung im Saale-Orla-Kreis.

Nach klaren Siegen im Pokal sowie in der Hinrunde ließen die Pößnecker gegen den SV Rot-Weiß Knau auch in der als Ausweichstätte genutzten Turnhalle der Huth-Schule nichts anbrennen und feierten mit dem 3:0 den dritten Derbysieg der Saison. 25:23, 25:21 und 25:14 hieß es zum Ende der drei Sätze. In den ersten beiden Durchgängen gelang es den Oberländern zwar, die Partie lange offen zu halten, allerdings mussten sie dabei fast durchweg einem Rückstand hinterherlaufen.

Pößneck agiert nahezu fehlerfrei

Als spielentscheidend, darin waren sich beide Trainer einig, erwies sich die große Konstanz im Spiel der Hausherren, die den Rot-Weißen nur wenige Punkte durch eigene Fehler schenkten. Passend dazu – wenn auch sicher nicht spielentscheidend – ist die Tatsache, dass Pößnecks Punkte zum Gewinn der beiden ersten, umkämpften Sätze jeweils durch eine Knauer Fehlangabe zustande kamen.

„Das, was wir uns vorgenommen haben, konnten wir leider nicht umsetzen“, konstatierte Knaus Spielertrainer Andre Weise, der vorab durchaus mit einem Auswärtserfolg geliebäugelt hatte. Dafür aber war der Spitzenreiter an diesem Tag einfach zu gut. „Man muss fairerweise sagen, dass Pößneck weitgehend fehlerfrei spielt hat und wenn ein Gegner so wenige Eigenfehler macht, ist es schwierig ihn zu schlagen“, so Andre Weise weiter. Seinem Team gelang es zwar noch im ersten Durchgang drei Satzbälle abzuwehren, doch auch das genügte nicht, um die Gastgeber aus der Ruhe zu bringen.

Konzentration auf die einfachen Dinge

Entsprechend entspannt konnte auch Pößnecks Trainer, Jürgen Kühn, das Geschehen verfolgen, der in den Auszeiten stets appellierte, sich vor allem auf die einfachen Dinge zu konzentrieren. „Das Spiel gegen Knau hat mir sehr gut gefallen. Wir haben sehr konsequent und mit wenig Eigenfehlern agiert und den Gegner gut unter Druck gesetzt. Man kann der Mannschaft einfach ein dickes Lob aussprechen.“

Da zuvor bereits ein 3:1 über die bis dato drittplatzierte SSG Blankenhain gelang, durfte man aus Pößnecker Sicht von einem rundum gelungenen Spieltag sprechen. „Das Wichtigste ist: Wir haben zweimal gewonnen – und das ohne unseren Hauptangreifer“, wie Kühn mit Blick auf den neben ihm stehenden Christian Büttner anmerkte, der die restliche Saison ausfällt.

Titel schon in trockenen Tüchern?

Und während sich Knaus Andre Weise sicher ist, dass Pößneck nicht mehr vom Thron zu stoßen sei, will man sich beim Tabellenführer auch nach dem Derbysieg nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, was die Meisterschaft betrifft. Eine Vorsicht, die möglicherweise noch aus der Vorsaison rührt, als der Titel in der letzten Partie der Saison noch verspielt wurde. „Es sieht gut aus, ja. Aber das entscheidende Spiel wird wohl gegen Altenburg sein“, mutmaßt Kühn über die Begegnung, die – wie könnte es anders sein – die letzte der Saison sein wird.

Der amtierende Meister aus Knau ist unterdessen im Kampf um Rang drei spürbar ins Hintertreffen geraten. In Pößneck ging auch das zweite Spiel des Tages verloren, wobei es im Fünfsatzspiel gegen Blankenhain immerhin zu einem Punkt reichte.