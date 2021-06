26. Kulpenberglauf in Bad Frankenhausen am 26. Juni

Bad Frankenhausen. Der vom Kyffhäuser Berglaufverein organisierte Lauf bringt auch Punkte für den Kyffhäuser Laufcup.

In ein paar Tagen ist es soweit, der Kulpenberglauf, organisiert vom Kyffhäuser Berglaufverein (KBLV), startet. Wie schon im letzten Jahr eröffnet der KBLV mit dem 26. Kulpenberglauf die Laufsaison in Thüringen. Nach der behördlichen Genehmigung kann der Lauf am 26. Juni, 10 Uhr, durchgeführt werden. Los geht es auf dem Anger in Bad Frankenhausen. Es geht über 9,5 km zum Kulpenberg. Beim Lauf können Punkte für den Kyffhäuser-Laufcup gesammelt werden. Es erfolgt ein Massenstart mit Mund-Nasen-Bedeckung, dieser kann 100 Meter nach Start wieder abgenommen werden. Anmeldung sind nur online unter www.go-timing.de möglich. Der Meldeschluss ist Freitag, der 25. Juni. Bei 100 Startern wird die Anmeldung geschlossen. Schnell sein lohnt sich also.