284 Mannschaften erzielten in 864 Spielen 1891 Tore

Mit der Vergabe des Hallenkreismeistertitels an Stahl Unterwellenborn in der Ü35 beendete der Kreisfußballausschuss (KFA) Mittelthüringen die Hallenkreismeisterschaft der Saison 2019/20. Die Organisatoren blicken überwiegend zufrieden auf die zwei Monate zurück, ist doch mit kleinen Ausnahmen fast alles reibungslos abgelaufen.

Lohnenswert ist ein kleiner Blick auf die Statistik, denn schon hier wird klar, was durch das Ehrenamt in den vergangenen Monaten geleistet wurde. Um insgesamt 70 Turniere zu absolvieren, waren 41 Turniertage nötig. Diese wurden von 28 Turnierleitern aus dem KFA begleitet und von 50 Schiedsrichtern geleitet. Gespielt wurde in zehn Hallen von Bad Sulza bis nach Geraberg. Die 284 gemeldeten Mannschaften, das ist ein leichter Anstieg zur Vorsaison, erzielten in 864 Spielen insgesamt 1891 Tore, das macht einen Schnitt von 2,2 Toren pro Spiel. Von einer geringen Torausbeute, wie es dem Futsal nachgesagt wird, kann keine Rede sein. Auf einem hohen Niveau war auch die Ergebnismeldung, die am Abend auf der Homepage des KFA Mittelthüringen zu finden war.

Beispielhaft war auch die Zusammenarbeit mit den Kommunen, Trägern und Schulen der Hallen und auch den Vereinen, die sich bestens um die Versorgung kümmerten. Verbesserungsbedarf gibt es bei den Hallenrunden der Mädchen, die unter anderem aufgrund einer Terminüberschneidung mit dem Thüringer Verband ausfallen musste. Auch werden sich die Organisatoren weiter für die Einführung der Zweiminutenstrafe einsetzen. Dies sieht man als probates Mittel an, um aufheizende Situationen in Spielen ein Stück zu beruhigen, ohne gleich einen Platzverweis aussprechen zu müssen. Hierbei ist ein Umdenken bei höhren Entscheidungsgremien nötig.

Die parallele Organisation der Hallenkreismeisterschaften und des Kreisfußballtages hat in diesem Jahr einiges abverlangt, doch die Herausforderung wurde mit Bravour gemeistert.