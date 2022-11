Nach dem Aufstieg 1956 in die 2. DDR-Liga ging es für die Fußballer der BSG Motor Sömmerda um Dieter Werder nach einigen guten Jahren 1960 wieder in die Bezirksliga und 1963 sogar in die Bezirksklasse. 1971 schaffte das Team von Trainer Helmut Nordhaus (links) dann den Aufstieg in die DDR-Liga mit Rainer Knobloch, Harald Straubing, Rolf Niess, Otto Hollenbach, Siegfried Rodowski, Willi Krebs, Gerhard Wolff, Roland Thurm, Erwin Seifert und Manfred Gärtner (stehend von links), Jürgen Wagner, Peter Bechmann, Hansi Knobloch, Peter Bojara, Dietmar Schlebe, Werner Göbel und Rainer Böhme (kniend von links).