Ein Sömmerdaer Kegler überrascht die Favoriten

Weimar/Gräfinau. Daniel Nürnberger vom SV Sömmerda wird sensationell Landesmeister im Kegeln.

Aus dem Landkreis Sömmerda hatten Marie Mende (SG Aue Großbrembach), Junior Felix Schauroth (SV Rudersdorf) und Daniel Nürnberger (Sömmerdaer KSV) den Sprung in die Endrunde der Landeseinzelmeisterschaften im Kegeln geschafft. In Weimar-Schöndorf spielten die Damen ihr Achtelfinale aus. Marie Mende setzte sich gegen ihre Konkurrentin aus Jena mit drei Holz mehr im Stechen durch. Im Viertelfinale wartete mit Sarah Conrad vom deutschen Vizemeister aus Pöllwitz die große Favoritin. Mende zeigte keinerlei Respekt und hatte auf zwei Bahnen die Chance, den Satzpunkt zu erringen. Am Ende erzielte sie sehr gute 549 Kegel und belegte einen respektablen fünften Platz in der Gesamtwertung, während die spätere Landesmeisterin Conrad mit 618 Holz einen tollen Bahnrekord für Frauen erspielte.

Den selben Platz erzielte der Junior Felix Schauroth. Das Achtelfinale in Hopfgarten gewann er mit durchschnittlichen 536 Kegeln. Im Viertelfinale spielte er tolle 608 Kegel, hatte aber den bestens aufgelegten Lokalmatadoren Eric Bechmann-Beier gegen sich. Der traf bemerkenswerte 617 Kegel und verwehrte Schauroth den Finaleinzug.

In Vieselbach suchten die Männer ihre vier Finalisten für Gräfinau-Angstedt. Im Achtelfinale hatte Daniel Nürnberger ein gutes Händchen, erzielte 572 Kegel und bezwang seinen Gegner mit 3:1-Satzpunkten. Im Viertelfinale siegte er knapp mit 534:527 und zog ins Finale ein. Als Außenseiter startete er unbekümmert und überraschte mit einer konstant guten Partie, in der er elf Satzpunkte holte und sehr gute 579 Kegel zu Fall brachte. Völlig unerwartet wurde Daniel Nürnberger somit neuer Landesmeister.