Erfurter Gehörlosensportler bei DM vorn dabei

Dresden. Neue Gesichter und einige Erfolge für Gehörlosensportler des GSC Erfordia bei der deutschen Meisterschaft.

Für die Gehörlosensportler des GSC Erfordia Erfurt war die Teilnahme am deutschen Gehörlosen-Sportfest in Dresden, gleichbedeutend mit der deutschen Meisterschaft, ein großer Erfolg. Debütantin Stephanie Beyer, neu im Verein, zeigte eine tolle Leistung. Im Einzelzeitfahren sicherte sich die Radsportlerin Silber in der Elite der Damen und Silber in der gesamten Altersgruppe Damen.

Für die neu gegründete Abteilung Go-Kart des GSC Erfordia war es ebenfalls eine DM-Premiere. Leider konnten nur zwei Erfurter Fahrer teilnehmen. Martin Kranz und Oliver Hausburg kamen in ihrer Wertungsklasse auf die Plätze 12 und 14 und sammelten viel Erfahrung.

In der Leichtathletik war Erwin Hildebrandt ein weiterer Erfurter DM-Debütant, während es für Anna Löffelholz, Keanu Beyer und Thilo Blasius die zweiten deutschen Meisterschaften waren. Hildebrandt wurde im Dreikampf (Sprint, Ballwurf, Weitsprung) der U10 Fünfter, Löffelholz verpasste in ihrem Dreikampf der U12 als Vierte ebenso knapp das Podest wie Beyer (4. U12 männlich). Blasius holte dagegen im Vierkampf (Sprint, Kugelstoßen, Weitsprung, Hochsprung) der U16 die Silbermedaille.

Der Verein ist stolz auf seine Mitglieder, die sich beim Gehörlosen-Sportfest im Feld der etwa 1000 Sportler erfolgreich maßen. Das nächste findet 2024 statt.