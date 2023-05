Erfurter Tennis-Damen gehen mit Ungewissheit ins Derby

Ihre starke Entwicklung in den letzten Monaten konnte Erfurts Spitzenspielerin Elisabeth Junge-Ilges in den ersten beiden Regionalligaspielen nicht in Siege umwandeln.

Erfurt. Nach zwei Niederlagen zum Start empfangen die Damen des Erfurter TC Rot-Weiß am Sonntag Zella-Mehlis.

Vor dem zweiten Saisonspiel war Torsten Meisel zuversichtlich. „Wir wollen in Augsburg gewinnen“, sagte der Präsident des Erfurter Tennis-Clubs Rot-Weiß. Es wurde jedoch eine klare Niederlage für das rot-weiße Damenteam am Vatertag. Beim 2:7 war lediglich die Nummer sechs Gina Trautvetter der Erfurter Lichtblick. Wie schon bei der 3:6-Niederlage zum Auftakt am letzten Sonntag beim TC Blau-Weiß Würzburg gewann sie das einzige der sechs Einzel für die Erfurterinnen. Auch den zweiten Punkt für die Gäste holte Trautvetter im Doppel an der Seite von Antonia Stachelroth im Match-Tiebreak.

Somit gehen die Rot-Weißen, die nach zwei Aufstiegen und Sofort-wieder-Abstiegen vor zwei und vier Jahren nun endlich mal in der Regionalliga bleiben wollen, nicht gerade mit Rückenwind in das Thüringenderby der sonst von bayrischen Teams geprägten Südost-Staffel.

Am Sonntag (ab 11 Uhr) empfangen sie auf der Anlage in der M.-A.-Nexö-Straße den TSV Zella-Mehlis, der nach seinem Auftaktsieg gegen Altenfurt am Vatertag 4:5 in Regensburg verlor. Die Gäste, wie fast alle Teams von starken Tschechinnen dominiert, sind für Meisel der Favorit. Doch vielleicht hilft Understatement ja besser.