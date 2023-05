Erster Punkt überhaupt und zweiter Platz für Arterns Nachwuchs

Artern. Die Nachwuchsteams des HV Artern zeigen sich deutlich formverbessert. Die B-Jugend-Mädchen holen in Arnstadt ein 11:11

Nicht nur die Männermannschaft des HV Artern, sondern auch weibliche B-Jugend bestritt ihr letztes Saisonspiel, und das bei der HSG Ilm-Kreis in Arnstadt. Dass die Mädels zum Saisonende als Tabellenschlusslicht dastehen, war vorher schon klar, aber Platzierungen sind für diese junge unerfahrene Mannschaft zweitrangig.

Das Trainergespann um Lisa Rothenberg und Hartmut Strien konnte für dieses Spiel gerade mal auf sieben Spielerinnen zurückgreifen. Somit waren die Handballerinnen geradeso spielfähig und alle mussten durchspielen. Darunter auch das Debüt von Alina Ackermann, welche vier Tage zuvor das erste Training überhaupt erst absolvierte.

Das Spiel begann sehr ausgeglichen. Arterns Abwehr stand sehr gut und somit zeigte die Anzeigetafeln nach zehn Minuten ein 3:3. Danach legte die Heimmannschaft einen Zahn zu und führte zur Halbzeit mit 7:3. Nicht der Spielstand, den man sich gewünscht hatte. Aber noch war alles möglich. Aber schon gleich nach der Halbzeit entwischten die Gastgeberinnen auf 10:5. Die Messen schienen gelesen, aber vor allem die treffsichere Josi Bäse wollte sich mit dieser Niederlage nicht abfinden und traf bis zur 48. Minute fünfmal, während Ilm-Kreis nur ein Tor gelang. So schnell kann es im Handball gehen, und aus einer deutlichen Führung entstand ein 11:10. Nun brauchte man nur noch einen Treffer, um die Saison doch noch mit einem Punkt auf der Habenseite abzuschließen. Und tatsächlich: Nele Freund traf in der letzten Minute zum 11:11. Sowohl die Trainer als auch die Spielerinnen feierten dieses Unentschieden wie einen Sieg. Nicht nur, dass man den ersten Punkt überhaupt holte, ebenso bescherte man den Spielerinnen, die die Mannschaft zur kommenden Saison sowohl in die Frauenmannschaft oder ins Ausland verlassen werden, einen versöhnlichen Abschluss aus dieser Saison.

Auch die gemischte F-Jugend war erfolgreich. Diese jüngsten Aktiven des Vereins machten sich auf den Weg nach Bad Blankenburg, um dort im Turnier den zweiten Platz zu holen. Sie trafen auf den HV Ilmenau, HSV Bad Blankenburg, HSG Saalfeld, THC Erfurt und VSG Oberdorla. Das erste spannende Spiel absolvierten die Kinder gegen das Team aus Erfurt. Am Ende gelang ein knappes 6:5. Es kristallisierte sich ein Fernduell mit Oberdorla um die Tabellenspitze heraus. Das Spiel gegeneinander endete 6:6. Trotz keiner Niederlage wurde es am Ende aufgrund des schlechteren Torverhältnisses Platz zwei, dennoch waren alle glücklich.