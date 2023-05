Fußball-Oberligist FC An der Fahner Höhe schöpft neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt

Dachwig. Die Elf von Tobias Busse bezwingt Halle mit 2:1 und feiert nach langer Zeit wieder ein Erfolgserlebnis.

Einen schwer erkämpften, aber verdienten 2:1-Sieg fuhr der FC An der Fahner Höhe am Samstagnachmittag gegen den VfL Halle ein. Dank des 10. Saisonerfolges besitzt die Elf von Trainer Tobias Busse wieder reelle Chancen auf den Klassenerhalt in der Oberliga.

Vor spärlicher Kulisse - nicht einmal 80 zahlende Zuschauer waren anwesend - ging der Gastgeber schnell in Führung. Einen Abwehrbock der Gäste nutzte Norman Müller und legte für Emilio Heß auf, der in den Strafraum eindrang und mit Hilfe des Innenpfostens verwandelte (5.). Dank der schnellen Führung hatte Fahner das Geschehen im Griff und wirkte mit seinen schnellen Gegenzügen gefährlich. So scheiterte Heß am Torwart samt Latte /17.), später wurde ein Kopfball von Jan-Lucas Bärwolf gerade so vor der Linie geklärt (29.). Das verdiente 2:0 fiel kurz darauf. Bei einem langen Ball Robert Lischkes spekulierte die Gästeabwehr auf Abseits, doch stand Tobias Kupke nicht in der verbotenen Zone und erhöhte flach ins Eck (31.).

Erst nach dem Wechsel wurden die zwar ballsicheren, aber nach vorne ungefährlichen Hallenser aktiver und bauten etwas Druck auf. Max Kowalski und der gute Nils Morten Bolz vergaben noch (53./59./80.), ehe Bolz per Traumtor den Anschluss erzielte. Ein langer Diagonalball fand ihn auf der rechten Seite, er zog mit links ab und der Ball landete im Winkel (85.). Da Paul Kirchner in der Schlussminute das 3:1 liegenließ, musste noch kurz gezittert werden, bis der Heimsieg feststand.