Härtetest für Kyffhäuser Berglauf an diesem Sonntag in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Nachmeldungen sind für den Vorlauf des Kyffhäuser Berglaufes noch möglich. Drei verschiedene Strecken wird es geben...

Bis zum Kyffhäuser Berglauf sind es noch einige Tage. Genauer gesagt sind es noch drei Wochen. Am 15. April trifft sich in Bad Frankenhausen wieder die Läuferelite aus ganz Thüringen. Damit die Veranstaltung auch in ihrer 45. Auflage ein voller Erfolg wird, wird es am Sonntag den traditionellen Vorlauf geben. Zu diesem Härtetest lädt der Kyffhäuser Berglaufverein ein.

Um 10 Uhr erfolgt vor der Kyffhäusertherme in Bad Frankenhausen der Start auf zwei verschiedene Strecken. Zum einen können sechs Kilometer und zum anderen 14 zurückgelegt werden. Es wird auf den Originalstrecken des Kyffhäuser Berglaufs gelaufen. So ist es ein Crosslauf auf Feld- und Waldwegen in stark profiliertem Gelände. Fünf Minuten später (10.05 Uhr) erfolgt für die jüngsten Sportler der Startschuss für die 1,7 km des Kinderlaufs. Hier sind vier Runden um den Schlossplatz zu absolvieren. Auf allen drei Stecken können Punkte für den 40. Kyffhäuser-Lauf-Cup gesammelt werden. Nachmeldungen für Kurzentschlossenen gibt es auch. Bis Samstag 9.30 Uhr kann man sich gegen eine Gebühr von zwei Euro noch anmelden.

Weitere Infos unter: www.kyffhaeuser-laufcup.de