HSG Ilm-Kreis: Nasenstüber für entthronten Spitzenreiter

Arnstadt. In der Handball-Landesliga unterliegt die HSG Ilm-Kreis daheim Suhl/Goldlauter II mit 24:29

Nun hat es als auch den so souveränen Spitzenreiter HSG Ilm-Kreis erwischt. Im Handball-Landesklassen-Heimspiel vor über 250 Zuschauern (!) unterlagen die Handballer aus Arnstadt und Ilmenau mit 24:29 der HSG Suhl/Goldlauter und verloren damit mit ihrer ersten Niederlage im sechsten Spiel auch die Tabellenführung an die HSG Saalfeld/Könitz – ihrem nächsten Gegner.

Kein Durchkommen: Jonas Genath (r.) gehalten von Remo Gerstenberg Foto: René Röder

„Ich hatte das befürchtet, wenn ich ehrlich bin auch irgendwie erwartet“, so HSG-Trainer Michael Hüttner. „Mit ihrer Erfahrung haben uns die Suhler ganz deutlich unsere Grenzen aufgezeigt. Das ist jetzt kein Grund, meinen Männern irgend welche Vorwürfe zu machen. Das Spiel hat gezeigt , dass wir noch nicht so weit sind und wo wir wir noch zulegen müssen. Entscheidend wird nun sein. Die richtigen Lehren aus diesem Spiel zu ziehen und hart weiter für den Erfolg zu arbeiten“, so Hüttner. Die diplomatische Erklärung einer doch ausgeprägten Enttäuschung.

Mit dieser Niederlage war trotz des Ausfalls von Brill, der zu einem lange geplanten Klassentreffen nach Wanfried weilte, dennoch nicht zu rechnen. Doch diesmal fehlten den Gastgebern in entscheidendenden Momenten auffallend die zündenden Ideen.

Nach einer Viertelstundevon sechs Tore Rückstand

Die Arnstadt-Ilmenauer waren nie schlechter, aber im Abschluss erneut zu fehlerbehaftet und harmlos. Clever, besser gnadenlos, spielten da die Gäste, die so schon nach sechs Minuten mit dem 0:3 den Spitzenreiter gehörig ärgerten, ja aus dem Konzept brachten. Nach einer Viertelstunde stand es nach Triebels Treffer sogar 2:8! Suhls Christian Hoffmann erklärt es: „Wir haben nach langer Zeit überhaupt das erste Mal in in nahezu kompletter Besetzung spielen können. Das hat uns natürlich unwahrscheinlich Auftrieb gegeben.“

Trotz der teilweise oberliga-erfahrenen Besetzung der Suhler Reserve, hätten die HSG-Männer mit ihrer „jugendlichen Frische“ viel mehr gegensetzen müssen, vor allem Tempo. Und das taten sie erst, als ihnen schon die Zeit weglief., aber wenig wirkungsvoll. Der Fünf-Tore-Rückstand hielt konstant.

„Dass die HSG gerade da nicht mehr zusetzen konnte, liegt auch daran, dass zu viele Spieler beruflich zu stark eingebunden sind, manche wie Alex Heim zuletzt gar nicht trainieren konnten. Das lässt sich im Amateursport und mit Spielern aus unterschiedlichen Wohnorten oft schwer anders lösen. Hüttner: „Wir wollten den Suhlern mit Tempo nach der Pause dennoch noch gefährlich werden, das hat nicht geklappt“, so Trainer Hüttner. Die schlechte Wurfquote konnte auch ein überragend haltender Mario Föhr nicht ausgleichen. „Vorn läuft bei uns momentan einfach noch zu wenig“, analysiert der Coach treffend.

Ratlos? Die beiden HSG Trainer Michael Hüttner (vorn) und Jens Rocktäschel. Foto: René Röder

Überraschend routiniert sicherten die Gäste ihr nach einer Viertelstunde angehäuftes Fünf-Tore-Polster, das sie dann durch die Abschlussschwäche der HSG sogar auf sieben Treffer durch den Ex-Arnstädter Benjamin Werner (23.) und acht, nach Triebels Gegenstoßtor (6:14/25.) ausbauen konnten.

Routinierte Suhler spielen mit den Nöten der Gastgeber

Zur Pause waren es wieder fünf (10:15) und die Suhler Routiniers spielten auch nach Wiederbeginn mit den Nöten der Gastgeber, die zwar auf konstant vier Tore Differenz verkürzen, aber nie näher heran kommen konnten. „Das war der Knackpunkt, uns gelang es nie, wirklich ernsthaft anschließen zu können. Suhl hatte immer eine Antwort“, so Hüttner.

Die Bemühungen der HSG brachte zu wenig Feldtore, drei Pfostenschüsse und Siebenmeter – erst vier clever vollstreckt von Hannes Oppermann, dann zwei durch Alexander Heim – die Aufrechterhaltung der Distanz von vier Toren. Trefflichs enorm sprunggewaltige Linksaußentreffer machten Hoffnung. Doch als A. Heim vom Punkt statt auf drei Tore heran zu kommen, beim 21:25 einen Siebenmeter vergab (53.) und kurz darauf gleich nochmals an Almas scheiterte (55.), war die Hoffnung auf eine mögliche Aufholjagd dahin, obwohl Föhr weiter immer wieder stark hielt. In die Sirene hinein stellte Werner mit dem 24:29 den Fünf Tore-Abstand abschließend wieder her. „Suhl hat und unsere Schwächen gnadenlos genutzt, verdient gewonnen“, so Michael Hüttner.

Bleibt die Frage, was in zwei Wochen gegen den neuen Spitzenreiter Saalfeld/Könitz möglich ist. „Ich schätze die sogar noch stärker ein, sie sind der Favorit, wir der Außenseiter...“