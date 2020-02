Weida. Ilmenauer Billardsportler bei der Landesmeisterschaft Dreiband-Einzel in Weida beachtlich. Lutz Hösrich am Ende Sechster

Hösrich und Stauch in der Finalrunde

Bei der Landesmeisterschaft Dreiband-Einzel in Weida waren am vergangenen Wochenende vier Ilmenauer BSV-Asse am Start. Den Titel nach Ilmenau zu holen, war fast unmöglich, da mit Jens Schumann und Stefan Scheler aus Weida zwei erfolgreiche Teilnehmer an deutschen Meisterschaften mit im Feld waren.

Beim Dreiband muss der Spielball vor der Vollendung der Karambolage mindestens drei Mal eine Bande berührt haben und gilt wegen dieser Schwierigkeit als Königsdisziplin. Aber die Ilmenauer kämpften. In den Gruppenspielen schafften es Lutz Hösrich und Uwe Stauch jeweils auf Platz zwei mit einem Gesamtdurchschnitt von jeweils 0,467. Damit war ihnen ein Platz in der ersten Tabellenhälfte sicher. Wolfgang Hartung (GD 0,341) und Klaus-Dieter Kaiser (GD 0,688) erreichten die Platzierungsspiele 9 bis 16. Hösrich kam letztlich auf Platz sechs mit einem Gesamtdurchschnitt von 0,572, Stauch wurde Achter (0,495). Hartung als Zehnter (0,491) und Kaiser als Elfter (0,553) komplettierten. Das Endspiel bestritten die beiden Favoriten aus Weida, wobei sich Schumann mit 37:31 bei einem Gesamtdurchschnitt von 1,126 durchsetzte. Die Ilmenauer fuhren gegen Abend zufrieden mit ihren Leistungen im Mittelfeld zurück nach Hause und freuen sich schon auf die Wettkämpfe zum Dreibandpokal am 21/22. März in Waltershausen.