Motocross-Spezialist Luc Ackermann schafft das Triple in San José

San José. Ausnahme-Athlet aus Niederdorla fährt beim dritten Start den dritten Sieg ein.

Er hat es schon wieder getan. Luc Ackermann aus Niederdorla hat bei seiner dritten Teilnahme bei der 15. Ausgabe der X-Knights in Costa Rica den dritten Sieg eingefahren.

Erstmals gab es bei den X-Knights, einer der prestigeträchtigsten Extremsportveranstaltung, drei verschiedenen Sportarten zu bestaunen. Neben Freestyle Motocross und BMX rückte auch Skateboarding mit ins Programm. Hier waren Weltklasse-Athleten wie Olympiateilnehmer Eliot Sloan (USA), Rony Gomes (BRA) oder Italio Panarrubia (BRA) mit dabei. Im BMX starteten mit Kenneth Tencio und Gamaliet Osegueda zwei Sportler aus Costa Rica, der Franzose Jeremy Granieri sowie Vorjahressieger Kieran Reilly aus England und die X Games Medaillenträger Daniel Sandoval und Jake Leiva (USA).

Der FMX Wettbewerb präsentierte die beiden Red Bull X-Fighters Sieger Josh Sheehan (AUS) und Dany Torres (ESP), den mehrfachen X Games Medaillengewinner Taka Higashino (JAP), den fünffachen FIM FMX World Champion Maikel Melero (ESP) sowie den deutschen FMX Weltmeister und X Games Gewinner Luc Ackermann.

Aber erst einmal hatten die Sportler und die 25.000 Zuschauer mit dem einsetzenden Regen zu kämpfen, der dem Event fast zum Verhängnis geworden wäre. Eine Stunde nach eigentlichen Beginn hörte der Regen auf und unzählige Helfer versuchten die drei Tracks für die Sportler trocken zu bekommen. Im Anschluss begann es mit dem BMX Contest, wo Kenneth Tencio einen Heimsieg einfahren konnte und knapp vor Vorjahres-Champion Kieran Reilly landete.

Dann gingen die FMX Sportler an den Start. Hier absolvierte jeder einen zweiminütigen Run mit bis zu fünf Tricks. Der Contest konnte nur auf einem Landehügel ausgetragen werden, weil die beiden anderen nicht rechtzeitig trockenzulegen waren. In der ersten Runde ging es um die Qualifikation für das Finale, wo nur noch die drei bestplatzierten Fahrer um die Medaillen kämpften. Luc präsentierte in dieser Runde u.a. einen Holygrab, seinen World‘s best 360, eine Clicker Superflip Combo und den Double Backflip. Damit lag er in der Vorrunde einen Punkte vor dem Australier Josh Sheehan, der auch einen Double Backflip sprang. Als Dritter zog Maikel Melero ins Finale.

Im FMX Finale sollten die Sportler ihre drei besten Tricks springen. Hier legte Melero mit der California Roll, dem Frontflip und einem Tsunami Backflip vor. Josh Sheehan konterte mit Tsunami Flip, Lazyflip und einem No-Hand Double Backflip. Damit war Luc gefordert und musste im Finale noch einen drauflegen. Das tat der Thüringer auch, der gleich als ersten Sprung den Double Backflip zog, dann seinen 360 folgen ließ und schließlich ebenfalls einen Frontflip sprang. Somit konnte sich der Deutsche vor Sheehan und Melero die Goldmedaille sichern und den dritten Sieg bei seiner dritten X-Knights Teilnahme feiern.

Schon in zwei Wochen steht für Luc Ackermann mit der NIGHT of the JUMPs in München der nächste Wettkampf an (25. März/Olympiahalle).