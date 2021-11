Mühlhausens Nachwuchshandball in Erfurt und Eisenach unterlegen

Die Mädels der C-Jugend beim Spiel in der Assmannhalle in Eisenach.

Erfurt/Eisenach. Die Mädels der C-Jugend und die Jungs der B-Jugend des VfB TM Mühlhausen müssen sich geschlagen geben.

Auch wenn es kaum vorstellbar ist, aber am Wochenende wurde noch Handball gespielt. Die B-Jugend und die weibliche C-Jugend des VfB TM Mühlhausen waren auswärts an der Reihe. Die Jungs kamen mit einer 16:19-Niederlage wieder nach Hause und die neu formierten Mädels hatten beim 12:40 gegen die HSG Erbstromtal-Eisenach keine Chance.

Die Jungs, die von Vorstandsmitglied Christian Lutze trainiert werden, verkauften sich in Erfurt teuer und hatten im ersten Durchgang sogar mehrfach Oberwasser. Als Moritz Bosmann in Unterzahl das 5:3 für den VfB erzielte, hatten die Gäste kurz alles unter Kontrolle.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Aber Erfurt konnte noch vor der Pause die Partie wenden und ein knappes 9:8 mit in die Kabine nehmen. Auch nach dem Wechsel war es eine knappe Angelegenheit, bei der aber immer wieder Erfurt die Nadelstiche setzte und so den Vorsprung über die Zeit brachte.

„Wir sind ersatzgeschwächt angetreten, haben aber Verstärkung aus der C-Jugend bekommen. In einem ausgeglichenen Spiel haben wir zu viele einfache Fehler gemacht und deshalb verloren. Die C-Jugendspieler haben eine tolle Leistung gebracht“, erklärt Christian Lutze.

Die C-Juniorinnen hatten in der Eisenacher Assmann-Halle eine Chance. Das Tean hat sich neu gegründet, was in der Coronazeit durchaus Seltenheitswert besitzt.

Am kommenden Wochenende sind Spiele in Mühlhausen geplant. So geht es um 13 Uhr los mit den C-Juniorinnen gegen Behringen/Sonneborn. 15 Uhr spielen die C-Junioren gegen den Nordhäuser SV II und 17 Uhr wollen die B-Junioren gegen Einheit Bad Salzungen ihr Können unter Beweis stellen. Zuschauer werden dabei nicht erlaubt sein in der Görmarhalle.