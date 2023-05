Nordhäuser Mukolauf endlich wieder in Gemeinschaft

Nordhausen. Am 3. Juni findet die achte Auflage wieder wie gewohnt statt. Bisher kamen knapp 15.000 Euro an Spendengeldern zusammen.

Nach vier Jahren im „Homeoffice“ findet am 3. Juni 2023 der Nordhäuser Mukolauf wieder als Präsenzveranstaltung statt. Der Spendenlauf wurde 2016 ins Leben gerufen, um an Mukoviszidose erkrankte Menschen zu unterstützen. Ideengeber waren Uwe Toischer vom Südharzer Laufshop sowie Nadine Hartung, Tante einer Betroffenen.

Dabei wurde der traditionelle Nordhäuser Stundenlauf mit dem guten Zweck verbunden. Über die Jahre kamen weitere Unterstützer dazu; das Programm wurde um den Halbstundenlauf, einen Bambini- und Schülerlauf sowie eine Familienstaffel erweitert. Während der Corona-Pause konnte der Mukolauf nur online ausgetragen werden – also mit digitalen Berichten von engagierten Teilnehmern über ihre gelaufenen Spendenkilometer.

Jetzt gehen die Läufer, Wanderer oder Walker wieder gemeinsam auf die Strecke. Start ist am 3. Juni, 14 Uhr, auf dem Hohekreuzsportplatz in Nordhausen. Teilnehmen kann jeder Bewegungsbegeisterte. Ab 13 Uhr kann man sich in die Startlisten eintragen. Die Meldegebühr beträgt fünf Euro. „Wer mehr spenden möchte, darf dies natürlich gerne tun“, sagte Roy Hildebrandt vom Organisationsteam. Wer nicht persönlich am Lauf teilnehmen kann, hat die Möglichkeit, virtuell zu unterstützen. Dafür muss ein Screenshot der absolvierten Strecke auf der Facebookseite der Veranstaltung hochgeladen werden. Die Spende wird direkt an den Förderverein überwiesen.

Unterstützt wird durch den Mukolauf ganz konkret die Arbeit des Fördervereins des Universitätsklinikums Halle/Saale, speziell des Bereichs Mukoviszidose. Mukoviszidose ist eine angeborene Stoffwechselerkrankung. In Deutschland leben mehr als 8000 Patienten mit Mukoviszidose – im Landkreis Nordhausen sind zehn Personen von dieser Krankheit betroffen. Einige von ihnen werden seit vielen Jahren im Universitätsklinikum Halle/Saale betreut, einem anerkannten Mukoviszidosezentrum für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Organisatorisch werden die Veranstalter vom LV Altstadt ’98 Nordhausen unterstützt.

Die Schirmherrschaft für den 8. Nordhäuser Mukolauf hat Wolfgang Aldag (B90/Grüne, MdL Sachsen-Anhalt) als Gründungsmitglied des Fördervereins des Universitätsklinikums Halle/Saale übernommen. Bei den bisherigen sieben Veranstaltungen wurden 14.824,26 Euro gespendet.

Zeitplan: 13 Uhr Anmeldung, 14 Uhr Halbstundenlauf inklusive Staffel (vier Personen), 14.40 Uhr Bambinis bis 6 Jahre, eine Stadionrunde, 14.50 Uhr Schülerlauf von 6 bis 14 Jahre, 15 Minuten, 15.15 Uhr Stundenlauf