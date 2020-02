Pflichtaufgabe gelöst, nun kommt der Spitzenreiter

Der Sieg beim Tabellenletzten MEC Halle 1c war für die Kickelhahn Rangers ein hartes Stück Arbeit. Mit 6:3 (1:1, 1:2, 4:0) gewannen die Ilmenauer durch zehn starke Schlussminuten noch deutlich und kletterten vorübergehend in der verzerrten Tabelle auf Rang vier vor. Drei Spiele vor Saisonende hat Ilmenau erst sieben Spiele absolviert, die nach dem geteilten Spieltag wieder um einen Punkt vorbei gerückten Hurricane-V2 und Waltershausen bereits neun der zehn Saisonspiele. Ilmenau könnte sogar noch auf Rang zwei vorstoßen, aber nur wenn alles gewonnen würde und die Kojoten in Waltershausen und gegen die Mammuts verlieren.

Das Restprogramm der Rangers ist aber nicht ohne: Kommenden Sonntag gegen Spitzenreiter Mammuts (18.30 Uhr) wartet die härteste Nuss, dann folgen Spiele bei den Hurricane-V2 und das ausgefallene Nachholspiel gegen Halle 1c (15. März/18.30 Uhr).

In Halle lief es schon im Vorfeld schlecht an. Beide Trainer, Cindy Roßdeutscher als auch Jan Rudorfer, waren verhindert. Carl Lutz, sonst Co-Trainer sprang mit Mannschaftleiter Alf Buchheim ein – beide spielten allerdings auch, da nur 14 Spieler nach Halle mitkamen, fünf davon aus Braunlage. Da auch Stamm-Goalie Mac fehlte, hielt der Braunlager „Chef“ Tobias Pietsch durchweg. Zuletzt stand er mit seinen dicken Schonern und der markanten schwarzen Bommelmütze sehnsüchtig fast durchweg nur hinter der Bande. Sein ein Jahr älterer 29-jähriger Bruder Florian wurde zu einer Art Matchwinner, traf dreimal. „Bei mir läuft es zunehmend immer besser. Wichtig, dass wir gegen Halle gewonnen haben“, so der Harzer Falke. Und er freute sich auch über seinen Bruder, der nach dem 2:3-Rückstand im Schlussdrittel hinten alles dichthielt.

Übrigens, die Anreise der Braunlager Pietsch-Brüder, gemeinsam mit Stadel, Heister und Deisting nach Halle, war nur eine halbe Stunde und 20 Kilometer kürzer als sonst die Anreise nach Ilmenau. Dafür konnten sich ihre Ilmenauer Eisfreunde diesmal einen Eindruck vom Reiseaufwand des Falken-Quintetts machen. Zweieinhalb Stunden mit Kurzstopp und 170 Kilometer Fahrt für eine Strecke mussten die Rangers einplanen. Dafür waren drei Punkte mit im Gepäck.

Florian Pietsch brachte Ilmenau schnell nach Lutz-Vorarbeit in Front (2.). Ebenso schnell glich Mänicke in Hallenser Unterzahl aber aus (5.). Dann dauerte es über die erste Drittelpause 30 Minuten bis zum nächsten Tor, ehe wieder „Flo“ Pietsch zum 2:1 für Ilmenau vorlegte. Doch dann der Knick. Eine Minute später glich Mänicke erneut aus und der ebenfalls in der Regionalliga erprobte Fitz legte in dieser Hallenser Druckphase sogar zum 3:2 nach (38.). Da kam die letzte Pause genau richtig.

Das Schlussdrittel bestimmten die Thüringer, auch wenn Walter geschlagene zwölf Minuten zum Ausgleich benötigte. Schreiber hatte für ihn aufgelegt. Nun nahm auch der eigentlich defensiv beschäftigte gelernte Stürmer Lehtonen nach Stadel-Assist zum 4:3 Maß (56.). In Unterzahl Pohl (58., die Vorlage kam von Deisting) und nach Vorarbeit Walters der strahlende F. Pietsch eine halbe Minute vor dem nach Pohl-Querleger banden den Sack zu. Nun kommt Sonnabend der Spitzenreiter nach Ilmenau.

Drittel: 1:1, 1:2, 0:4.

Tore: 0:1 F. Pietsch (2./Lutz, Heister), 1:1 Mänicke (6.) -1, 1:2 F. Pietsch (34./Walter, Schreiber), 2:2 Mänicke (35.), 3:2 Fitz (37.), 3:3 Walter (52./Schreiber, F. Pietsch), 3:4 Lehtonen (56./Stadel, Walter), 3:5 Pohl (57./Deisting) -1, 3:6 F. Pietsch (59./Pohl).

Ilmenau: T. Pietsch - Buchheim, Lutz, Hackl, Sachs, Jaster - Heister, F. Pietsch, Schreiber, Stadel, Lehtonen, Deisting, Pohl, Walter.

Zeitstrafen: Halle 5 x 2 Minuten, Ilmenau 4 x 2. SR: Neuhäuser – Kaulfürst. Z.: 10 – Eisdom Halle.