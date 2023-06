Post Mühlhausen erhält Lizenz zur 1. Bundesliga

Auch in der kommenden Saison gibt es Bundesliga am Kristanplatz.

Mühlhausen. Tischtennis-Verein kann wie erwartet für die nächste Saison im Oberhaus planen.

Erwartungsgemäß hat der Post SV Mühlhausen erneut die Lizenz für die 1. Tischtennis-Bundesliga bekommen. Dies teilte die Liga am Dienstagmittag mit. Bis auf den TTC Neu-Ulm, der keinen Antrag gestellt hatte, treffen die Postler somit auf bekannte Gegner. Aus der 2. Bundesliga hatte es diesmal keinen Aufsteiger gegeben. Somit nehmen elf Mannschaften an der Saison 2023/24 teil. Post Mühlhausen hatte in der abgelaufenen Spielzeit sein bisher bestes Vereinsergebnis erreicht. Neben der Playoff-Halbfinalteilnahme stand auch der Einzug ins Halbfinale der Champions League auf der Habenseite.