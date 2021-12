Preußen Bad Langensalzas Vorsitzender Benno Harbauer: „Der Salza-Cup ist eine Institution“

Beim Salza-Cup 2019 will sich in dieser Szene Union Mühlhausens Toni Jurascheck (Mitte) gegen Tim Weißenborn (links) und Dominik Finger von Gastgeber FSV Preußen Bad Langensalza durchsetzen.

Bad Langensalza. Den Salza-Cup wird es dieses Jahr in einer „Light-Form“ geben. Der Preußen-Vorsitzende Benno Harbauer verrät, wie diese aussehen soll.

Im vergangenen Jahr musste das beliebte Hallenturnier „Salza-Cup“ des FSV Preußen Bad Langensalza ausfallen. Für die geplante diesjährige Auflage kann der Vorsitzende Benno Harbauer im Interview der Woche gute Neuigkeiten verkünden.

Kann der Salza-Cup 2021 Ende Dezember stattfinden?

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der gewohnten Form aufgrund der aktuellen Situation nicht. Aber wir werden die Herren-, Frauen- und Jugendturniere in etwas anderer Form durchführen. Es wird quasi einen „Salza-Cup light“ geben.

Wie wird dieser aussehen?

Bei den Herren werden am 27. Dezember ab 19 Uhr vier Mannschaften starten. Dies werden neben unserem Team voraussichtlich noch Union Mühlhausen, der FC An der Fahner Höhe sowie Wacker Gotha sein. Das Niveau ist also sehr ordentlich. Gespielt wird im Modus „Jeder gegen jeden“, die beiden Besten spielen dann noch ein Finale. Beim Turnier der zweiten Mannschaft am 28. Dezember ab 19 Uhr sind voraussichtlich Nägelstedt, Thamsbrück und Kirchheilingen dabei. Auch bei den Frauen einen Tag später und beim Altherren-Turnier am 30. Dezember sollen jeweils Viererturniere stattfinden. Bei der Jugend werden vereinsinterne Turniere als Weihnachtstraining stattfinden, um allen Jungs und Mädchen etwas Hallenturnier-Feeling zu geben.

Werden Zuschauer erlaubt sein?

Nein, das wird leider nicht möglich sein. Es wird dieses Mal auch kein Preisgeld geben und auch keine Verpflegungsstände in der Halle. Wir planen aber, die Turniere auf unserer Facebookseite per Livestream zu übertragen. So können die Zuschauer das Geschehen von zu Hause aus verfolgen.

Was gibt es noch zu beachten?

Die Erwachsenen-Turniere werden nach der 2-G-Plus-Regel durchgeführt werden, bei den Jugendturnieren wird 3G herrschen. Wir freuen uns natürlich, den Salza-Cup nach dem Ausfalle im vergangenen Jahr wieder durchführen zu können, aber Sicherheit steht an oberster Stelle. Wir werden keine unnötigen Risiken eingehen. Es werden insgesamt nie mehr als 60 Leute in der großen Halle sein.

Der letzte Salza-Cup fand 2019 statt. Welche Erinnerungen haben Sie daran?

Der Salza-Cup ist eine Institution, er ist eines der größten Turniere in Thüringen mit vier Erwachsenen- und elf Nachwuchswettbewerben. Er ist für das Prestige sehr bedeutend, aber natürlich auch eine enorm wichtige Einnahmequelle. Fällt diese im zweiten Jahr in Folge weg, dann fehlt das Geld schon in der Kasse. Und auch für die Mannschaften ist es toll, vor so vielen Zuschauern zu spielen. Vor dem Ausbau der Halle haben 1000 Besucher hineingepasst, jetzt sind es sogar 2000 – und die sollen irgendwann wiederkommen.

Wir bewerten Sie die Hinrunde des FSV Preußen in der Thüringenliga?

Eines ist klar: Es ist keine normale Saison. Manche Teams hatten große Probleme wegen Corona, andere hatten alle Mann zur Verfügung. Auch uns hat Corona mächtig getroffen. Für uns geht es darum, die Klasse zu halten. Mit 17 Punkten können wir absolut zufrieden sein.

Sind in der Winterpause Transfers geplant?

Wenn etwas passieren sollte, dann werden das eher Zufallstreffer sein. Wir werden nicht aktiv auf die Suche gehen.

Kann die Saison regulär zu Ende gespielt werden?

Ich bin da eher pessimistisch. Ich glaube nicht, dass vor Ostern gespielt werden kann. Die Hinrunde plus vier, fünf Spiele – ich glaube, das war es dann.