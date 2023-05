Duo aus dem Weimarer Land zu Gast im Camp Nou

Bad Berka/Zottelstedt. Schiedsrichter Alex Schindler und Nachwuchstrainer Richard Erfurt nutzen die DFB-Bildungsreise in Spanien für neue Eindrücke, auch was die angeboteten Workshops anging.

Mit Alex Schindler vom FC Einheit Bad Berka und Richard Erfurth vom FSV Ilmtal Zottelstedt schickte der KFA Mittelthüringen in Vertretung von Paul Hegenbarth gleich zwei engagierte junge Ehrenamtler auf die Reise ins spanische Santa Susanna. Im Rahmen der Fußballhelden-Bildungsreise vom Deutschen Fußball-Bund und von „Komm mit“ wurden rund 250 junge männliche und weibliche Jugendfußballtrainer und Jugendleiter ausgezeichnet.

Die Veranstaltung ist Teil der Aktion „Junges Ehrenamt“ und versteht sich als „Dankeschön“ für das bisherige Engagement sowie als Motivation für weitere Tätigkeiten im Verein. Der Fortbildungsaspekt vor Ort spielt eine zentrale Rolle.

Schindler und Erfurth (Nachwuchstrainer in Zottelstedt), welche sich bisher nur als Schiedsrichter und Spieler über den Weg gelaufen sind, erlebten eine Woche voller fußballerischer Höhepunkte. Die vom DFB organisierten Workshops waren gespickt mit hochklassigen Referenten und tollen Inhalten. Ein Tagesausflug nach Barcelona und der damit verbundene Besuch des Camp Nou rundete eine gelungene und unvergessliche Woche für die beiden Ehrenamtler ab. Doch auch neben dem Platz wuchs eine Einheit zusammen. Man merke den Teilnehmenden an, dass alle das gleiche Hobby haben. So kam man zu jederzeit entspannt in den Austausch und konnte über die Vielfalt des Fußballs fachsimpeln.

Und auch für gemeinsame sportliche Einheiten blieb noch genügend Freiraum. Ob beim Fußballtennis oder beim Beachsoccer am Strand von Santa Susanna, für jeden war das passende dabei.