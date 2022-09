Schneewittchen und die sechs Zwerge

Die Landesklasse-Fußballer vom SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen hatten ihren Spaß bei den German Darts Open in Jena.

Bad Frankenhausen/Jena. Eine Auswahl von Fußballer aus Bad Frankenhausen waren beim Dart in Jena gleich mehrfach im Fernsehen zu sehen…

Am Sonntagmorgen bei bester Laune mit dem Sieg aus Walschleben im Rücken ging es für eine Auswahl der Landesklasse-Fußballer vom SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen, getarnt als Schneewittchen mit ihren nur noch sechs Zwergen (einer krankheitsbedingter Ausfall) nach Jena zu den German Darts Open. Der Tisch direkt neben dem Einlauf der Stars war perfekt, wodurch Leon Teske (von links), Tobias Tiffert, Kevin Gröger, Jonas Langner, Carsten Kammlott, Leopold Nöll und, als Schneewittchen, Marcus Bödger oft im Fernsehen zu sehen waren. Sie stimmten immer wieder bekannte Lieder an und rissen die Halle in ihren Bann. Zwei Uhr nachts ging es wieder nach Hause.