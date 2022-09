Spitzenspiel gegen Siemerode für den VfB Artern

Bisher haben Julian Lesny (in rot) und sein VfB Artern nur in Mühlhausen verloren.

Artern. Fußball-Landesklasse: Der Dritte VfB Artern empfängt den Fünften Siemerode. Bad Frankenhausen hat Sömmerda und Oberheldrungen Borntal Erfurt zu Gast

Mit den aktuellen Ergebnissen und der Platzierung kann er mehr als zufrieden sein. Aber Patrick Krumbholz ist keiner, der sich schnell auf Erfolgen ausruht. „Wir haben ein internes Ziel, das wollen wir erreichen. Und dafür müssen wir alle hart arbeiten“, so der Trainer des Fußball-Landesklässlers VfB Artern, der mit drei Siegen aus vier Spielen auf Platz drei der Liga steht.

Für Krumbholz ist die Landesklasse eine neue Liga. Da muss man jeden Gegner erst einmal kennenlernen. Das tut er und reist nördlich von Erfurt überall hin. „Das war in der Kreisoberliga was anderes. Nun fahre ich schon mal bis nach Arenshausen. Ich verlange von meinen Spielern, dass sie alles geben. Das kann ich nur verlangen, wenn ich da mit gutem Beispiel vorangehe und ebenso alles gebe“, so der ehrgeizige Trainer, der in Erfurt lebt.

Ein schwer bespielbarerGegner aus dem Eichsfeld

Am vergangenen Wochenende war er in Walschleben, dann bei An der Lache und zuvor mal bei Büßleben und in Mühlhausen oder Siemerode. Letzterer ist der kommende Gegner am Samstag ab 15 Uhr zu Hause. „Das Spiel wollen wir natürlich gewinnen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass meine Jungs das auch schaffen können. Mit dem nötigen Selbstvertrauen klappt das“, so Krumbholz im Vorfeld gegen den Tabellenfünften. Die Gäste aus dem Eichsfeld sind schon immer ein schwer bespielbarer Gegner gewesen und werden den Salinestädtern alles abverlangen.

Bad Frankenhaus bislangzu Hause siegreich

Der Tabellenzweite SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen, der auch für Krumbholz neben Mühlhausen der heißeste Kandidat auf den Aufstieg ist, hat den wiedererstarkten FSV Sömmerda zu Gast. „Klar wollen wir zu Hause ungeschlagen bleiben und das Spiel gewinnen. Gerne nicht so spannend wie zuletzt. Ich kenne Sömmerda nicht wirklich, hab mir aber so einiges sagen lassen. Wir sind vorbereitet“, sagt Alexander Ludwig, Trainer der Blau-Weißen, auf Anfrage. Die Heimspiele konnte Bad Frankenhausen bisher alle gewinnen und Sömmerda schaffte zuletzt den ersten Sieg -- und den überraschend hoch (6:1 gegen Wüstheuterode).

Aufsteiger LSG Oberheldrungen musste in der jüngsten Vergangenheit viel Lehrgeld bezahlen und einmal mehr schmerzlich erfahren, dass man Spiele in der Schlussphase verlieren kann. So war es auch vor Wochenfrist beim FC Borntal Erfurt. Nun stellt sich beim Schlusslicht die SpG An der Lache Erfurt vor, die bisher erst einmal gewinnen konnte. Dies aber ausgerechnet gegen Bad Frankenhausen 3:0. Die LSG ist ohnehin vor jedem Gegner gewarnt, so auch vor dem Tabellenelften, der immer wieder starke Schwankungen in seiner Spielweise aufweist.