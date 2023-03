Suche nach Sportlern des Jahres im Raum Nordhausen

Nordhausen. Nach langer Pause startet wieder die Wahl der besten Sportlerinnen und Sportler des Jahres.

Die Wahl ist eröffnet. In diesem Jahr suchen die Thüringer Allgemeine und der Kreissportbund mit seinen Vereinen gemeinsam die Sportler des Jahres 2022 im Landkreis. Nach mehreren Jahren Zwangspause hat der Kreissportbund nun wieder die beliebte Wahl und Auszeichnung ins Leben gerufen und in einer Arbeitsgruppe aus Fachkundigen, zu dem auch unsere Zeitung gehört, eine wohlüberlegte Auswahl getroffen. In den Kategorien „Sportlerin des Jahres“, „Sportler des Jahres“ und „Mannschaft des Jahres“ wird es Ehrungen geben.

Wer am Ende die Würdigung in Empfang nehmen und sich beste Sportlerin oder bester Sportler nennen darf, verspricht wieder Spannung. Zu 40 Prozent gehen die Stimmzettel aus der Thüringer Allgemeine ein. Den Coupon finden Sie in der Samstagausgabe (11. März 2023) dieser Tageszeitung auf Seite 25. Schicken Sie diesen an unsere Lokalredaktion oder werfen ihn in den Redaktionsbriefkasten der TA. Sie können ihre Stimme aber auch per Mail (bitte in allen drei Kategorien) unter regionalsport-nord-th@funkemedien.de abgeben. Auch Kopien des Coupons werden akzeptiert. Dazu müssen allerdings der Name des Abstimmenden und seine Adresse auf dem Stimmzettel stehen, um eine faire Abstimmung zu gewährleisten.

30 Prozent fließen in die Entscheidung ein, nachdem alle 137 im Kreissportbund Nordhausen gemeldeten Vereine ihre Stimmen abgegeben haben. Die restlichen 30 Prozent gehören einem Expertengremium, das sich aus dem Präsidium des Kreissportbundes, dem Vorstand der Sportjugend, der Redaktion unserer Zeitung sowie der Arbeitsgruppe zusammensetzt.

Bei der letzten Sportlerehrung wurde Katja Konschak Sportlerin des Jahres. Bei den Männern holte sich Multitalent Thomas Riemekasten den Titel. In der Kategorie Mannschaft gewannen die Ü35-Volleyballer des SVC Nordhausen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir nun wieder eine Sportlerehrung anbieten können und hoffen auf eine rege Teilnahme. Jeder und jede Einzelne hat es verdient. Die letzten Jahre waren auch für den Sport sehr schwierig. Umso schöner ist es, dass wir nun alle wieder unbeschwert unseren Hobbys nachgehen können“, sagte Klaus Körber vom Präsidium des Kreissportbundes.

Neben den Erwachsenen werden auch die Nachwuchsathleten nicht vernachlässigt. So wird es einen Jugendförderpreis, die Nachwuchssportlerin und den Nachwuchssportler des Jahres geben.

Am 28. April ist es dann soweit. Dann werden in der Nordhäuser Wiedigsburghalle die Ergebnisse verkündet und im Beisein einer Vielzahl von Ehrengästen aus Sport, Politik und Wirtschaft die Geehrten gefeiert.

