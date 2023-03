Toller Start ins Rugbyjahr für Erfurter Talente

Gera/Potsdam. Edith-Stein-Schulsportverein siegt in Gera und überraschend auch in Potsdam.

Der Auftakt in das Rugbyjahr hätte für den Nachwuchs des Edith-Stein-Schulsportvereins (ESSV) nicht besser laufen können. Die U14 hatte am Samstag einen Vorbereitungsspieltag in Gera, wo sie mit dem USV Jena, dem RC Gera und den Leipziger Scorpions ein Testturnier ausspielte. Obwohl gegen teils ältere Gegner körperlich unterlegen, machte der ESSV deutlich, warum er klar die mitteldeutsche 7er-Liga anführt. Die „Großen“ wurden nicht nur im Angriff förmlich schwindlig gespielt, auch in der Verteidigung saßen die tiefen Tackles und es gab kein Durchkommen durch die Erfurter Linie. Das 32:0 gegen Leipzig/Gera und das 50:0 gegen Jena/Gera geben Auftrieb für die nächsten Aufgaben.

Mit geringeren Ambitionen fuhr Erfurts U16 am selben Tag nach Potsdam, um dort als Spielgemeinschaft mit dem RC Leipzig am ersten Turnier der Brandenburg/Berliner 7er-Frühjahrspokalserie teilzunehmen. Mit dem USV Potsdam, den Oranienburg Raptors, den Jungen Preußinnen und dem Berliner SV standen ihnen Mannschaften gegenüber, die allein oder zusammen außerdem in der deutschen Jugendliga im 15er-Rugby antreten und so über deutlich mehr gemeinsame Spielerfahrung verfügen. Die SG Erfurt/Leipzig hatte sich dennoch vor zwei Wochen bei einem gemeinsamen Trainingslager in Bad Berka gut auf die Herausforderung vorbereiten können.

Potsdam und Berlin stark die Stirn geboten

Gleich zum Auftakt kam mit den Jungen Preußen aus Potsdam der erste dicke Brocken, die zunächst auch in Führung gingen. Die Gäste nahmen jedoch den sehr physischen Kampf um den Ball an und konnten ihrerseits zwei unbeantwortete Versuche legen sowie eine Erhöhung zwischen die Stangen setzen. Das Spiel endete 12:5 für die Spielgemeinschaft und das hinterließ spürbar Eindruck bei den anderen Teams. In der Folge wurden die Partien gegen die Oranienburg Raptors (53:0) sowie die Jungen Preußinnen (44:14) klar gewonnen, wobei letztere mit einen 14-Punkte-Vorsprung in die Partie gingen.

Im finalen Spiel des Tages wartete dann der Berliner SV, in dessen Reihen noch einzelnen Spieler standen, die im Vorjahr den deutschen 7er-Meistertitel gewonnen hatten. Doch auch hier spielten die Erfurter und Leipziger, angeführt von ihrem Kapitän Samuel, phasenweise überzeugendes 7er-Rugby mit aggressivem, geordneten Verteidigungsspiel sowie hoher Ballsicherheit und schönem Passspiel im Angriff, dem die Bundeshauptstädter wenig entgegenzusetzen hatten. Der Endstand von 40:7 war die logische Konsequenz und damit auch der Tagessieg und die Tabellenführung in der Miniturnierserie, die im Mai und Juni mit zwei weiteren Turnieren ihre Fortsetzung findet.

Nach den Ergebnissen des ersten Turniers wird die sächsisch/thüringische U16 Spielgemeinschaft dann mit neuen Ambitionen an den Start gehen.