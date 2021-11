Trotz vier erzielten Tore schludert Glückauf Bleicherode mit den Chancen

Bleicherode. Fußball-Kreisliga: Glückauf Bleicherode gewinnt 4:1 gegen Neustadt. Verfolger Herrmannsacker im Gleichschritt.

Am neunten Spieltag der Fußball-Kreisliga hat es durch Sollstedt in Kleinfurra bereits den dritten Nichtantritt gegeben. Das punktgleiche Spitzenduo Bleicherode und Herrmannsacker bleibt auch nach dem neunten Spieltag ungeschlagen und marschiert weiter im Gleichschritt. Die ärgsten Verfolger Görsbach und Kleinfurra folgen mit vier Punkten Rückstand und haben noch Blickkontakt. Im Tabellenkeller konnten Bielen II und Kehmstedt in den Sonntagsspielen wichtige Siege einfahren.

Spitzenreiter Glückauf Bleicherode hatte den Tabellenachten Hohnstein Neustadt zu Gast und gewann hochverdient mit 4:1. Die Gastgeber hatten es versäumt, etwas für das Torverhältnis zu tun. Denn nach den Spielverlauf und den Chancen hätte das Ergebnis um einiges höher ausfallen müssen.

Glückauf übernahm sofort die Initiative, war klar spielbestimmend und drängte die Gäste in die eigene Hälfte. Die Führung lag in der Luft und war in der 14. Minute möglich, als Schiedsrichter Alexander Graf nach Foul auf den Punkt zeigte. Der Kroate Kozul scheiterte an Hohnstein-Torwart Hofmann.

Nach einer halben Stunde war bei Glückauf der Bann gebrochen. Binnen acht Minuten erzielten die Gastgeber Tore durch Müller (30.), Becke (33.) und Niklas Ernst (38.).

In der zweiten Hälfte das gleiche Bild. Nach 67 Minuten Foul von Glückauf-Torwart Maahs im Strafraum. Den Elfer verwandelte Preinesberger zum überraschenden 3:1. Bereits vier Minuten später stellte Müller den alten Abstand mit dem 4:1 wieder her. In den letzten 20 Minuten verpasste der Gastgeber weitere Tore. Allein Konzul steuerte dreimal allein auf das Gästetor zu, schoss aber neben den Kasten. Aber auch Ernst, Becke und Schmidt haben Großchancen liegengelassen. Trotzdem war man am Ende beim Gastgeber mit den 4:1 zufrieden.

Herrmannsacker gewinnt gegen Salza II knapp mit 2:1 und gehört weiter zum Spitzenduo. In dieser Partie ging es viel enger zu. In dem fairen Spiel ohne Karten, stand es zur Pause noch torlos.

Die zweite Hälfte begann mit der schnellen Gastgeberführung. Der Minutenzähler hatte noch keine Runde gedreht, da hatte Tim Hagemeier das 1:0 erzielt. In der Folge spielten die Gäste weiter gut mit und konnten durch Winsel (76.) den Ausgleich erzielen. Fünf Minuten vor Ultimo war es Preuß, der zum 2:1 einnetzte.

Verfolger Görsbach setzte sich in Krimderode mit einem klaren 3:0 durch. Die Blau-Gelben bleiben damit am Spitzenduo dran. Krimderode bleibt mit sieben Zählern weiter in der Kellerregion. Görsbach hatte nach gut einer Viertelstunde mit einem Blitzstart alles klar gemacht.