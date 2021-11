Vereinschef des SV Mihla: „2G-plus ist für uns nicht umsetzbar“

Mihla. Trotz verschärfter Coronamaßnahmen will der Thüringer Keglerverband eine Saisonunterbrechung unbedingt vermeiden. Die meisten Teams der Region sagen ihre Spiele aber ab.

Trotz der seit dieser Woche durch die Landesregierung weiter verschärften Corona-Regelungen plant der Thüringer Keglerverband keine offizielle Saisonunterbrechung. „Im Moment ist das für uns kein Thema. Die Ansetzungen nach dem Spielplan sind weiterhin gültig“, erklärte TKV-Sportwart Rolf Thieme. Dort, wo gespielt werden kann, soll dies auch mit 2G-plus-Regel, die beim Sport in Innenräumen nun vorgeschrieben ist, weiterhin möglich sein. „Vorige Woche hat es unter 2G-Bedingungen auch wunderbar funktioniert“, freute sich Thieme, dass allen Hindernissen zum Trotz doch auf einigen Bahnen reges Treiben herrschte. Auf Landesebene habe etwa die Hälfte alle angesetzten Partien stattgefunden.

Dass ab sofort auch nachweislich geimpfte und genesene Spieler zusätzlich einen negativen Corona-Test vorweisen müssen, macht die Austragung der Partien jedoch noch erheblich komplizierter. Der SV Mihla hat deshalb bereits sämtliche noch für dieses Jahr geplanten Begegnungen der Herren in der Landesliga und der Senioren in der Thüringenliga absetzen lassen. „Unter 2G hätten wir es noch stemmen können, nicht aber unter 2G-plus. Dass sich die Spieler zeitnah testen lassen, ist für uns nicht umsetzbar“, erklärt Mihlas Vereinschef Andreas Böhme, selbst Spieler der Senioren. Auch die Mannschaften des HKSV Blau-Weiß Lauterbach greifen unter den aktuell gültigen Rahmenbedingungen nicht mehr zu den Kugeln. Die Damen haben erst zwei Thüringenligapartien bestritten, da zuletzt schon das Heimspiel gegen SV Wernburg wegen Coronaerkrankungen beim Gegner ausfiel.

Mihlas Vereinschef Andreas Böhme plädiert für eine Saisonunterbrechung. Foto: Heiko Matz

Die Tabellen werden logischerweise immer schiefer. Andreas Böhme fände es daher sinnvoll, den Spielbetrieb vorerst komplett einzustellen. „Es tut uns Amateursportlern doch nicht weh, wenn wir jetzt einige Spiele einfach verschieben. Dann spielt man eben mal bis in den Juni hinein“, sagt der Mihlaer. Der TKV indes will keine Zwangspause, weil eine weitere „für unseren Kegelsport möglicherweise katastrophale Folgen hätte“, befürchtet Thieme. Mit dem TKV-Krisenstab hat er kurzfristig Maßnahmen beschlossen, die das Fortsetzen der Punktspiele, aber auch notwendige Spielverlegungen (diese sind kostenlos möglich) erleichtern sollen. Die Durchführungsbestimmungen für die Saison 2021/22 wurden dahingehend angepasst, dass die Begrenzung des Einsatzes als Ersatzspieler auf fünf Spiele aufgehoben wird und Keglerinnen unabhängig ihrer Mannschaftszugehörigkeit in Männermannschaften mitwirken dürfen. Zudem garantiert der TKV eine unbürokratische und schnelle Erteilung von Gastspielgenehmigungen. „Da hat sich der Verband wirklich viel Mühe gegeben, um den Ligabetrieb am Leben zu erhalten“, lobt Böhme die Arbeit der Funktionäre. Dennoch steht wohl eines fest: Nur ein Bruchteil der geplanten Spiele wird in der Adventszeit über die Bühne gehen.