Vor dem Dreiergipfel Tabellenführer

Jena. In der Volleyball-Thüringenliga siegt TU Ilmenau beim VC Jena 08 glatt in 3:0-Sätzen

In der Volleyball-Thüringenliga gelang den Männer des SV TU Ilmenau am Wochenende in Jena mit einem 3:0 (25:15, 25:17, 25:23)-Sieg über den VC Jena 08 der Sprung an die Tabellenspitze, auch weil dem bisherigen Primus VC Gotha II beim 1. TSV Schmalkalden nur ein 3:2-Fünfsatzsieg glückte. Aber auch TU Ilmenau hat einen „kleinen Hänger“ mit einem 3:2-Sieg im Oktober gegen den SVV Weimarer gehabt und die Spitzenposition mit den Gothaern hängt bei Satzgleichheit durch das minimal bessere Ballverhältnis am seidenen Faden.

Für die Männer von Trainer Philipp Rohm lässt sich die Bilanz mit sieben Siegen aus sieben Spielen positiv an. Was dieser Trend wert ist, wird sich kommenden Sonnabend in der Campus-Halle zeigen, wenn TU Ilmenau den VC Gotha II zum Gipfel ab 11 Uhr empfängt und gleich anschließend mit dem Tabellendritten Blue Volley Juniors Gotha U21 (sechs Siege) gleich noch eine Nuss zu knacken bekommt.

Am Sonnabend war die Aufgabe beim Siebenten um einiges leichter. Die Jenaer setzten sich im ersten Spiel gegen den 1. SV Pößneck nach 0:1-Satz-Rückstand noch mit 3:1 durch und verschafften sich etwas Luft im Abstiegskampf.

Im Spiel gegen die Ilmenauer führte der VC 08 zunächst 3:1, dann drehten die Gäste mit Aufschlagserien von Kapitän Köbe und Spielertrainer Rohm auf und gingen mit 13:4 in Führung. „Die Jenaer hatten das ganze Spiel über Probleme, eine stabile Annahme und daraus ein variables Angriffsspiel aufzubauen. Im Block agierten wir auch ohne den verletzen Brödler dominant und entschärften durch Rohm und Likhachev einige gegnerische Angriffe“, resümiert der ebenfalls aussetzende Ilmenauer Sebastian Ziehn. Der Satz ging schnell und deutlich mit 25:15 an Ilmenau.

Im zweiten Abschnitt war der Verlauf ähnlich. Eine Aufschlagserie des Ukrainers Likhachev brachte TU vom 12:9 vorentscheidend auf 18:9 weg. Außenangreifer Tischendorf konnte zudem immer wieder von Ingelmann in Szene gebracht werden und Ilmenau konstant trotz ein paar Ungenauigkeiten zum 25:17-Satzerfolg ausbauen.

Richtig deutlich wurde es zum Schluss: Aufschlagserien von Koroljow und Tischendorf sorgten im dritten Satz schnell für eine deutliche 14:6-Führung zugunsten der TU-Volleyballer. Ziehn: „Die Gegenwehr der Jenaer war aufgrund instabiler Annahmen überschaubar.“. Das schnelle 25:13 besiegelte das 3:0 nach insgesamt nur nur 68 Minuten Spieldauer.

Am kommenden Samstag kommt es zum Jahresabschluss zum absoluten Spitzenspieltag der Thüringenliga in Ilmenau. TU empfängt als Tabellenführer den Staffelfavoriten VC Gotha II und die bisher dominanteste Mannschaft, die Blue Volley Juniors. Aus Erfahrung weiß Sebastian Ziehn: „Eine derartige Konstellation, dass drei Mannschaften zu solch einem späten Saisonzeitpunkt allesamt noch ungeschlagen sind und gemeinsam an einem ‘Dreier-Spieltag’ aufeinandertreffen, dürfte absoluten Seltenheitswert haben. Ich hoffe wir können das mit Erfolg lösen.“