Young Dragons zwischen Freud und Leid: U20 siegt doppelt, U17 verliert doppelt

Erfurt. Während der ältere Erfurter Eishockey-Nachwuchs einen großen Schritt zum Klassenerhalt macht, kann die U17 den Titel in der DNL-Division 2 Nord wohl abschreiben.

Das U17-Team der Young Dragons Erfurt musste im Titelkampf der DNL-Division 2 Nord einen Dämpfer hinnehmen. Die Erfurter unterlagen zweimal dem Tabellendritten Löwen Frankfurt, der bis auf einen Punkt an sie heranrückte, während sich Spitzenreiter Crimmitschau absetzte. Das erste Spiel am Samstag verloren die Gastgeber mit 4:7. Dabei lagen sie schon mit 1:4 in Rückstand, ehe Stab, Müller und Schuh auf 4:5 verkürzten. Das zweite Duell am Sonntag endete 1:5, für die Erfurter traf Tim Mäding (hier in Schwarz). Freude dagegen bei Erfurts U20: Sie machte mit zwei Siegen gegen Bremerhaven einen großen Schritt zum Klassenerhalt in der DNL-Division 3 Nord.