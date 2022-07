Nordhausen. Wenn in Nordhausen vom 17. bis 19. Juli der Triathlon gastiert, geht es für die Sportlerinnen und Sportler zurück zu den ursprünglichen Wurzeln. Der Nordhäuser Triathlon wird rund um den Sundhäuser See am Scheunenhof ausgerichtet und hält bis zur Olympischen Distanz verschiedene Streckenlängen für Anfänger, Hobby--Triathleten und ambitionierte Sportler bereit.