Ahnert führt Langstreckler des ESSC an

Erfurt. In der Erfurter Matthes-Schwimmhalle wurden die Landesmeister im Langstreckenschwimmen ermittelt. Über 400 m Freistil und Lagen, 800 m Freistil und 1500 m Freistil waren insgesamt 120 Teilnehmer am Start. Der Erfurter SSC errang acht Medaillen in der offenen Wertung. Das Erfurter Aushängeschild Franz Ahnert (Jg. 2006) siegte über 400 m Lagen in 4:46,41 min (neuer Thüringer Altersklassenrekord). Über 400 m Freistil siegte Celina Schieck (Jg. 2002) in 4:41,45 Minuten. Über dieselbe Distanz holten Elias Zilling und Benjamin Alsen Silber und Bronze. Weitere Medaillen: Celina Schieck und Benjamin Alsen (jeweils Bronze 800 m), Mathilde Imme und Oskar Schildknecht (jeweils Silber 1500 m).