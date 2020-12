Als ein Mosbacher gegen RB Leipzig spielte

Heute für den Mosbacher SV am Ball: Andy von Roda spielte in der Saison 2009/10 mit dem FC Rot-Weiß Erfurt II zweimal gegen RasenBallsport Leipzig.

Wie viel sich im Fußball binnen eines Jahrzehnts verändern kann, zeigt ein Blick elf Jahre zurück. Am 29. November 2009 trafen in der Oberliga die zweite Mannschaft des FC Rot-Weiß Erfurt und RB Leipzig aufeinander. Richtig gelesen: Vor elf Jahren hatte RWE noch eine zweite Mannschaft, die in derselben Liga spielte wie jetzt ihre erste Mannschaft. Und RasenBallsport Leipzig, das inzwischen dank der Red-Bull-Millionen regelmäßig um die deutsche Meisterschaft mitspielt und in diesem Jahr das Halbfinale der Champions League erreichte, war gerade mal ein halbes Jahr alt. Im Mai 2009 war der Verein gegründet worden und hatte das Oberliga-Startrecht des SSV Markranstädt erworben.