Als Heiligenstadt Hagemann gegen Mainz 05 traf

Luca Hagemann, inzwischen für Landesklässler DJK Arenshausen am Ball, trifft in der Lokhalle wie hier nicht nur gegen Rhume-Oder, sondern auch gegen Bundesligist Mainz 05.

Eichsfeld. Für die Fußball-A-Junioren des SC Heiligenstadt (SCH) sowie des JFV Eichsfeld Mitte wären es ganz besondere Spiele unter dem Hallendach gegen die besten Nachwuchskicker Europas geworden, doch der internationale Göttinger "Sparkasse&VGH-Cup" fällt in diesem Jahr wegen Corona aus.

In der Lokhalle hätten sich ursprünglich von Donnerstag, 7. Januar, bis einschließlich Sonntag, 10. Januar, regionale, nationale und internationale Teams wie das Duo aus dem Eichsfeld, Schalke 04, Eintracht Frankfurt, Union Berlin, Manchester United, Austria Wien, der FC Brügge oder der FC Fulham gegenüberstehen sollen.

"Wir haben uns schon im Sommer sehr auf das Turnier gefreut", berichtet Heiligenstadts Trainer Grzegorz Czosnyka. Doch seine Jungs sowie auch die Akteure des JFV Eichsfeld Mitte müssen nun auf diesen fußballerischen Höhepunkt verzichten.

Heiligenstadt kommt weiter

Wie es ist, in der Lokhalle von mehreren Tausend Fans bejubelt zu werden, erlebten beide Mannschaften bei der jüngsten Auflage vor zwölf Monaten. Den Heiligenstädtern gelang in einer starken Vorrundengruppe dabei sogar das Weiterkommen. Erst in der Zwischenrunde war für das Team des damaligen Coaches Mario Lamczyk Schluss.

Dass seine Jungs viel Potenzial besitzen, bewiesen sie bereits zum Auftakt. Dem favorisierten Niedersachsenligisten 1. SC Göttingen 05 trotzten die Kurstädter ein verdientes 3:3. Erfolge gegen den SC Hainberg (2:0) und den niedersächsischen Landesligisten Tuspo Petershütte (3:2) schufen die Basis für das Weiterkommen.

Hagemann trifft spektakulär gegen Mainz

Doch nicht nur die regionalen Konkurrenten ärgerte der SCH, auch Cupsieger Mainz 05 und Schalke 04 bissen sich an den Kurstädtern (fast) die Zähne aus. Gegen Mainz führte der SCH mit 1:0 und glich kurz vor Ende zum 2:2 aus, kassierte das 2:3 sehr unglücklich erst 28 Sekunden vor der Schluss-Sirene.

Als Luca Hagemann gegen Schalke 04 weit aus der eigenen Hälfte heraus 90 Sekunden vor Schluss das spektakuläre 1:1 glückte, stand die Halle Kopf. Der Bundesligist rettet sich noch mit einem 2:1 ins Ziel, der SCH erhielt von den Schalker Verantwortlichen um Trainer Norbert Elgert aber eine Menge Lob.

In der Zwischenrunde war dem SCH gegen regionale Konkurrenz aus drei Duellen zwar nur ein Punkt vergönnt, aber das trübte den positiven Gesamteindruck nicht.

Gegen Hertha BSC kurz vor der Sensation

Wacker schlug sich damals auch der JFV Eichsfeld Mitte, für den allerdings nach der Vorrunde Schluss war. Gegen Hertha BSC Berlin verkürzte der Verbandsligist nach 0:3 auf 2:3, schnupperte an einer Sensation und unterlag letztlich nur knapp mit 2:4. Gegen den niedersächsischen Bezirksligisten FC Gleichen überzeugte der JFV ebenfalls, siegte mit 3:2.

Einen fußballerischen - wenn auch nur 13-minütigen - Festtag stellte das Match gegen den englischen Renommierklub Manchester United dar. Das 0:6 spielte dabei nur eine untergeordnete Rolle. Gegen Eintracht Frankfurt (0:8) setzte es eine noch höhere Niederlage, auch gegen den SV Rotenberg (Kreisliga Niedersachsen) unterlag man mit 0:2.

Nun hoffen beide Klubs, im kommenden Jahr wieder mit dabei zu sein. Der Termin für die 32. Auflage des Sparkasse&VGH-Cups steht bereits: Vom 6. bis 9. Januar 2022 soll in der Lokhalle wieder der Ball rollen.