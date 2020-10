Am Sonntag in Siebleben: Showdown vor dem Lockdown

Das 7:1 gegen Quotienten-Staffelsieger Mosbach: ersatzgeschwächte Gäste machten es möglich. Ein 10:2 in Bischofroda: ein glücklicher Tag, an dem alles passte. So lässt sich überspitzt formulieren, wie die Westthüringer Fußball-Kreisoberligisten die überraschend deutlichen Siege von Aufsteiger Kali Unterbreizbach einordneten. Nachdem der Neuling vorigen Sonntag nun auch die SG Ruhla/Wutha-Farnroda mit einem 5:0 vom Feld fegte, wird langsam klar, dass diese Schützenfeste kein Zufall sind. Die Konkurrenz staunt und nicht nur Kendy Burckhardt fragt sich: „Wie machen die das?“

Das Interesse am Unterbeizbacher Erfolgsgeheimnis ist verständlich. Denn die von Burckhardt trainierte SG Siebleben, der selbst ernannte Aufstiegsfavorit, empfängt am Sonntag um 14 Uhr die Mannschaft der Stunde. Quasi zum „Showdown vor dem Lockdown“.

Der Gast kommt mit breiter Brust und als neuer Tabellenführer, da die Randgothaer vorige Woche spielfrei waren. „Das hat uns hoffentlich nicht aus dem Rhythmus gebracht“, sagt Burckhardt mit Verweis auf sechs Pflichtspielsiege hintereinander. Wenn sich die SG Rang eins zurückholen will, muss nicht nur der siebte Sieg in Folge, sondern einer mit mindestens zwei Toren Unterschied her. Unterbreizbach hat eine Tordifferenz von Plus 18, bei Siebleben sind es 15 bei drei Punkten weniger.

Die Torfabrik versuchen lahm zu legen

Burkhardt spricht mit Respekt über den unbekannten Kontrahenten, ist aber überzeugt, dass seine Mannschaft den torhungrigen Männern aus dem Kali-Revier die Grenzen aufzeigen kann. Einerseits hat Sieblebens Coach personell die Qual der Wahl, andererseits ist die Hintermannschaft so stabil wie seit Jahren nicht. „Die Abwehr ist unser Prunkstück geworden“, freut sich Burkhardt. In sechs Partien gab es erst drei Gegentore, zwei bei der einzigen Niederlage in Vacha. Somit wird das Spitzenspiel auch das Duell zwischen bester Defensive und bester Offensive. Sage und schreibe 31-mal ließ es Unterbreizbach in den ersten sieben Partien klingeln. Top-Goalgetter ist Philip Jäger, der schon elf Tore schoss und gegen Ruhla das Spiel aus der Abwehr heraus mit präzisen Steilvorlagen dirigierte. Die Mannschaft strotzte in diesem Heimspiel vor Selbstvertrauen, wirkte einspielt, athletisch topfit und bot auch nach klarer Führung weiter erfrischenden Hurra-Fußball. Kendy Burkhardt muss demzufolge bis Sonntag einen Plan finden, wie die Torfabrik lahmgelegt werden kann.

Bleibt nur noch die Frage, ob die Begegnungen des achten Spieltages auch wie geplant angepfiffen werden. Denn mehrere Landes- und Bezirksverbände in Deutschland haben nach den Entscheidungen der Bundesregierung reagiert und nicht erst ab Montag, sondern mit sofortiger Wirkung den Spielbetrieb ausgesetzt. Bertram Schreiber, Spielleiter des KFA Westthüringen und Vereinsvorsitzender der Spielvereinigung Siebleben in Personalunion, plädiert indes dafür, die Wochenendpartien noch auszutragen. „Wir sind doch froh über jeden Spieltag, der stattfinden kann“, sagt Schreiber. Wie es nach der Fußballpause weiter geht, ist ungewiss. Dass es schon am ersten Dezember-Wochenende wieder um Punkte geht, sei unrealistisch, ahnt Schreiber, denn die Mannschaften können frühestens ab 1. Dezember wieder das Training aufnehmen. Es dürfte schwierig werden, die Saison komplett durchzuziehen. Ideen gibt es einige, von einer Saisonverlängerung bis hin Hinrundenwertung mit anschießenden Play-Offs. Über die einzelnen Varianten kann im gesamten November ausgiebig diskutiert werden.