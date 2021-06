Arnstadt nach 37 Jahren wieder wieder im überregionalen Fußball

Empfang: Sonntag gegen 22 Uhr wurden die Aufstiegshelden von Vereinsangehörigen und Fans – nur 50 durften mit nach Bad Langensalza – mit einem Bengalischen Feuer, Bier und Pizza am Obertunk empfangen. Eigentlich war eine Tafel aufgestellt, doch dann entlud sich ein heftiger Gewitterguss über Arnstadt. In Bad Langensalza war es trocken geblieben.

Lazarett: Zwei Verletzte kostete die Aufstiegsrunde. Lukas Scheuring schied gegen Schleiz mit Innenbandverletzung aus, Kevin Reinemann mir Adduktorenproblemen in Bad Langensalza. Physio Frank Richter: „Gewissheit haben wir erst nach dem MRT.“ Während Reinemann nach dem Spiel zuversichtlich war, konnte Scheuring nur dick bandagiert umherhumpeln.

Mallorca: Diese Woche treten die Arnstädter nach den Anstrengungen des Blitzstarts kürzer. Wenn möglich, soll es einen kleinen Meisterausflug der Spieler nach Mallorca geben. Der eigentliche Trainingsstart erfolgt am 3. Juli. Nun werden Testspielgegner gesucht und zwei hochkarätige Neuverpflichtungen „festgezurrt".

Letztmals überregional spielte Arnstadt vor 37 Jahren noch als Motor Rudisleben in der damaligen DDR-Oberliga. Als Siebente stiegen sie 1984 durch eine Staffelreform von fünf auf zwei Staffeln in die Bezirksliga Erfurt ab. Neun Jahre gehörte Rudisleben seit 1960 der DDR-Liga an. 1964 stießen sie sogar ins FDGB-Pokal-Achtelfinale vor, scheiterten am FC Karl-Marx-Stadt (0:4). Nach 21 Thüringenliga-Jahren seit 1991 folgt nun ein neues Kapitel, die Oberliga.