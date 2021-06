Arnstädter Generalprobe misslungen: Vier Konter der Gäste stachen

Arnstadt. Im ersten Fußball-Testspiel seit sieben Monaten unterlag Thüringenliga-Vize SV 09 Arnstadt Oberligist FC An der Fahner Höhe 1:4

Nach sieben intensiven Trainingstagen nun auch ein erster Test für den Fußball-Thüringenliga-Vize SV 09 Arnstadt. Sechs Tage vor dem mit Spannung erwarteten Halbfinale um den Oberliga-Aufstieg gegen den FSV Schleiz, verloren die „Nullneuner“ Sonnabend gegen den Oberligisten Fahner Höhe am Ende etwas zu hoch mit 1:4. Trainer Martin Hauswald wollte das Ergebnis dabei nicht überbewerten. „Wichtig war für uns, wieder hineinzufinden, in die Abläufe auf dem Feld und überhaupt den Rhythmus zu finden. Alles andere lässt sich in so kurzer Zeit kaum bewerten. In der Phase vor und nach der Halbzeit lief es ganz gut, dann haben wir auch viel gewechselt und ganz zwangsläufig auch ein paar Schwächen gezeigt“, so Hauswald.

Der Ex-Arnstädter Marc Fleischhauer köpft vor dem Arnstädter Kevin Reinemann den Ball aus der Gefahrenzone. Foto: René Röder

Das Spiel begann beiderseits flüssig. Fahner hatte leichte Vorteile, zunächst gab es aber kaum größere Gelegenheiten. Nach einer kurzen Trinkpause zogen dann die Arnstädter zunehmend an, Scheuring scheiterte an Keeper Reinwald (39.), doch in diese Druckphase brach links der Ex-Martinrodaer El Hajj durch und vollendete schon in der dritten Nachspielminute der ersten Hälfte aus spitzem Winkel ins entlegene Eck zum 0:1 (45. +3). Es wurde gar nicht mehr wieder angepfiffen.

Nach dem Wechsel zunächst weiter die Arnstädter druckvoll und nachdem am linken Strafraumeck Messing wirbelnd nicht zu stellen war, stellte ihm Kupke ein Bein. 09-Käpt’n Hummel verwandelte den Strafstoß trocken rechts zum 1:1 (49.).

Das stachelte die Fahnerschen wieder an. Die von Co-Trainer Christian Heim hervorragend eingestellt, die Arnstädter sehenswert kombinationsreich innerhalb weniger Minuten aushebelten. Beim 1:2 passte Lischke stark auf Schindler, der antrittsschnell vollendete (58.). Zwei Minuten später zog Wiesner durch die Mitte an Király vorbei, sah Lischke, der ins lange Eck zum 1:3 schlenzte (60.). Und nur Sekunden später klärte der eingewechselte Schuchardt gegen den frei vor ihm auftauchenden Wiesner (62.). Zwar musste gegenüber auch Keeper Schorcht bei Mokas Kopfball im Fluge reagieren (69.). Im Konter blieb die Stärke aber bei den Dachwigern, die noch einmal traumhaft nachlegten: Schindlers Hackentrick an der Mittellinie brachte Wiesner in Fahrt, der bis zur Grundlinie durchkam von links präzise auf den reinrutschenden Müller ablegte – 1:4 (76.).

Der Arnstädter Mahdi Hammoud (M.) attackiert von Fahners Maik Baumgarten. Hinten: Dustin Messing. (Foto: René Röder) Foto: René Röder

Am Ende war der Fahnersche Sieg verdient, etwas zu hoch. Beiderseits überwogen die positiven Ansätze in diesem ersten Fußball-Spiel nach sieben Monaten. Arnstadt hielt gut mit, rückte nach dem Ausgleich aber oft zu sehr auf und musste so bei den schnellen Kontern der kombinationsreichen Gäste drei eher unnötige Konter-Tore einstecken. Da waren einige auf dem Platz verbliebene Arnstädter zu platt. Oder wie es Arnstadts Trainer Martin Hauswald meinte. „Die erste Halbzeit überleben noch alle, für die zweite reicht es noch nicht…“ Dennoch, der Anfang ist gemacht. Mit Bertram und Machts fehlten noch zwei Spieler, Koch wurde geschont. An weiteren Alternativen fehlt es so also nicht.

Aufstiegsrunden-Splitter

Terminfrage: Wohl Anfang der Woche soll auch eine Entscheidung getroffen werden, was das Oberliga-Finale und das Arnstädter Pokalspiel anbetrifft. Der NOFV hat inzwischen bestätigt, dass ein Oberliga-Aufsteiger bis 30. Juni gemeldet werden kann. Eine auch von den anderen Oberliga-Anwärtern Wismut Gera, FSV Schleiz und Preußen Bad Langensalza favorisierte Streckung der Runde von Freitag (18. Juni/Halbfinale) zu Freitag (25. Juni/Finale) stünde nichts im Wege. Egal wer ins Finale kommt, der hätte dann statt zwei Spielen in zwei Tagen zumindest eine angemessene Vorbereitung von einer Woche. „Wir beantragen Montag beim TFV die Verlegung, auch um für das Pokalspiel am 20. Juni eine Chance zu bekommen“, so Arnstadts Geschäftsführer Dominik Schneider. Bleibt der TFV bei seiner bisherigen Planung und Arnstadt käme ins Finale, würde der SV 09 mit zwei Mannschaften, versichert er. „Dann müsste aber auch ein zeitlicher Abstand gefunden werden“, so Schneider. Ein Spiel am Vormittag, das andere Nachmittag, damit Wechselspieler nachgeordert werden könnten.

Karten fürs Halbfinale: Das Oberliga-Halbfinale gegen den FSV Schleiz findet wegen kurzfristiger Erhaltungsmaßnahmen am Obertunk – der Rasen soll mit Sand verfüllt werden - im Jahnstadion statt. Für dieses Spiel am Freitag um 18 Uhr wird es keinen Kartenvorverkauf geben, allerdings steht schon der Preis von 5 Euro ohne Ermäßigung fest. Die Kasse öffnet um 17 Uhr. Nur der Eingang am Gymnasium neben der Gaststätte „Platte“ ist geöffnet. Für Schleizer Fans wird ein Extra-Block eingerichtet.

Spielbeobachtung: Arnstadts Trainer Martin Hauswald und Team-Manager Ole Johannes beobachteten Freitag den FSV Schleiz bei seinem Test gegen den bayerischen Kreisklässler BSC Tauperlitz (11:1). Tags darauf gewann der FSV gegen den vogtländischen Kreisoberligisten FC Fortuna 91 Plauen (7:0). Albert Pohl traf da viermal. „Die Gegner waren natürlich unterklassig. Schleiz hat eine gute Mannschaft, die wir nicht unterschätzen werden.“