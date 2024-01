Goldbach. Fußball-Kreisligist gewinnt Hallenkick in Goldbach gegen Behringen mit 3:1 und verteidigt den Titel

Kurz vor Schluss war die weiße Weste von Maximilian Fuchs Geschichte. Behringens Patrick Przygoda überwand den Torwart der SG Fortuna Remstädt nach einem Abstimmungsfehler in der Abwehr zum zwischenzeitlichen 2:1 und sorgte so nicht nur für Spannung im Finale, sondern fügte den Gastgebern den ersten Gegentreffer des Turniers zu. Da kurz darauf aber Tobias Oschmann völlig frei das 3:1 erzielte, konnten Fuchs und Co. über den „Makel“ lachen. Denn es blieb bei diesem Resultat, die Hausherren gewannen das Finale des erstmalig ausgetragenen Rewe-Cups und wiederholten so ihren Vorjahressieg.