Herne. Erst zum vierten Mal überhaupt nehmen die Black Dragons Erfurt Zählbares mit vom Gysenberg in Herne und bleiben in der Eishockey-Oberliga Nord auf Playoffkurs.

Seit vielen Jahren kreuzen die TecArt Black Dragons Erfurt in der Eishockey-Oberliga mit dem Herner EV die Schläger. Doch am Gysenberg, in der Hannibal-Arena des Konkurrenten aus Nordrhein-Westfalen, war für die Erfurter selten was zu holen. Nur dreimal gewannen die Drachen bisher in Herne: einmal in der Saison 2013/14 mit 7:6 nach Verlängerung durch das Siegtor des Kanadiers Adam Sergerie, zweimal dank Geniestreichen von Sergeries Landsmann und Nachfolger Kyle Beach.