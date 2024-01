Ohrdruf. Der Fußball-Verbandsligist muss den Abgang seines besten Angreifers verkraften.

Fußball-Verbandsligist FSV Ohratal wird die Rückserie ohne seinen besten Torschützen Raivis Vitolnieks bestreiten. Den Letten, der fünf Tore in der Liga erzielte, zieht es aus beruflichen Gründen zurück in die Heimat. „Er hat ein attraktives Arbeitsangebot bekommen, von daher ist der Schritt logisch“, sagt Ohrdrufs Geschäftsführer Ronny Koch. Zudem sucht sich Niklas Hoffmann, der im Sommer aus Gispersleben kam und überwiegend in der Zweiten kickte, eine neue Herausforderung. Der erste Test findet am 20. Januar gegen Suhl statt.