Nordhausen. In der Wiedigsburghalle wird am gesamten Wochenende Fußball gespielt. Spendenaktion für Windehausen gestartet

Wenn am Wochenende Besucher in die Nordhäuser Wiedigsburghalle kommen, können sie feinsten Budenzauber bewundern. Der zweite Wacker-Cup steht in den Startlöchern und geht am Freitagabend mit den Männern los. Hier duellieren sich Wackers Erste mit den A-Junioren, der LSG Großwechsungen, National Auleben, der SpG Bielen/Urbach, FSG´99 Salza, SG Harztor und dem VfB Werther.