Ohrdruf. Heimspiel für die Ohrdrufer Zweitliga-Kegler, Shuttleservice zum Hallenturnier in Waltershausen

Ohrdrufs Kegler gefordert

Mit einem Heimspiel gegen Damm Aschaffenburg steigen die Zweitliga-Kegler vom Ohrdrufer KSV am Samstagnachmittag (14.30 Uhr) in die Rückserie ein. Noch ist man nicht aller Abstiegssorgen ledig, möchte aber mit einem Sieg einen weiteren Schritt in die richtige Richtung gehen.

Shuttle-Service zum Hallenkick

Da bei der 1. Waltershäuser Fußballnacht am Samstag (ab 16 Uhr) mit vielen Fans gerechnet wird, dürften die Parkplätze an der Turnhalle am Schönrasen schnell vergeben sein. Die Veranstalter bieten deshalb einen Shuttle-Service an, der vom Continental-Parkplatz direkt zur Halle führt.

Gutes Los für Sundhausen

Ein machbares Los haben die Fußball-Kreisoberligafrauen vom TSV Sundhausen im Rahmen der Hallen-Landesmeisterschaft bekommen. Sie treffen in der Vorrunde 2 am 28. Januar in Goldbach auf Bad Berka, Magdala, Erfurt III und Oberweimar. Die ersten beiden Teams qualifizieren sich für die Endrunde in Saalfeld (4. Februar).

Schrecksekunde beim FC Eisenach

Schockmoment beim Kreisoberligisten FC Eisenach: Während des Trainings am Dienstagabend brach plötzlich Trainer Manfred Hubrich (46) zusammen und wurde ins Krankenhaus gefahren. Inzwischen gab es leichte Entwarnung. Vereinspräsident Daniel Rudloff informierte, dass Hubrichs Zustand erfreulicherweise stabil sei.

Jung-Raketen in Berlin

Die JBBL-Basketballer der Junior Rockets Gotha sind am Sonntag um 13 Uhr bei den SG Albass Berlin gefordert und möchten den zweiten Sieg nach der Pause einfahren.