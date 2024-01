Gotha. Verbandsligist setzt sich vor rund 300 Zuschauern im Finale gegen Kreisligist Remstädt durch.

Verbandsligist Preußen Bad Langensalza gewann am Freitagabend die 15. Auflage des beliebten Raftl-Cups. Vor etwa 300 Zuschauern in der Sporthalle am Ernestinum setzte sich der Favorit im Endspiel gegen Kreisligist Fortuna Remstädt mit 2:1 durch und nahm somit Revanche für das Vorjahr, als man überraschend unterlag. Platz drei ging an Wacker II, das die Erste bezwang. Auf dem Weg zum Titel hatte Preußen aber einige Mühe und machte das Weiterkommen ins Halbfinale erst mit einem 3:1 über Sundhausen im letzten Spiel klar. Noch kurioser kam Remstädt ins Halbfinale. Drei 0:0-Spiele reichten für Platz zwei in der Gruppe.