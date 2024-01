Nordhausen. Die C-Jugend-Handballerinnen des NSV gewannen jüngst in Bleicherode 19:7

Zu etwas ungewohnter Zeit mussten die Nordhäuser C-Jugend-Handballerinnen in der Regionsoberliga am vergangenen Donnerstag in der Georgenberghalle in Bleicherode bei den Gleichaltrigen des SV Glückauf antreten und gewannen das Derby klar 19:7.

Die Gäste aus Nordhausen setzten von Beginn auf ihre Stammformation. Bereits nach 16 Sekunden schlug es das erste Mal im Tor der Kalistädterinnen ein. Ende der vierten Minute stand es aufgrund einer hervorragenden Deckungsarbeit bereits 3:0 für den NSV.

Danach knirschte es etwas im Getriebe. Nicht in der Abwehr, die hielt den Angriffen der Gastgeberinnen stand. Im Angriff sorgten die Abschlüsse und technischen Fehler für Sorgenfalten auf der Bank. Es dauerte zehn Minuten und 29 Sekunden, ehe sich der Angriff fing und auf 5:0 davon ziehen konnte. Den Gastgebern gelang der erste Treffer erst in der 14. Spielminute - wiederum Ausdruck der guten Abwehrarbeit des NSV. Da die Gäste das Spielgeschehen nach Belieben dominierten, begannen sie früh mit ihrem Wechsel-Rhythmus und führten zur Halbzeit 8:3.

Auch nach der Pause änderte sich das Kräfteverhältnis aus dem Parkett nicht. Der NSV dominierte und zeigte sich in allen Mannschaftsteilen in guter Form. Nach absolvierten 50 Spielminuten stand ein sicherer 19:7-Erfolg des NSV an der Anzeigetafel. Damit bauten Nordhausen ihre Siegesserie auf vier Spiele aus und kämpfen damit als Drittplatzierte weiterhin um einen Podiumsplatz sowie den Einzug in die Endrunde.