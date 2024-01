Erfurt. Bei den Hallenlandesmeisterschaften in Erfurt überzeugt die Auswahl aus dem Landkreis

Mit einer Reihe sehr guter Leistungen brachten sich die Athletinnen und Athleten aus dem Landkreis Gotha und dem Wartburgkreis für anstehende nationale und internationale Saison-Aufgaben ins Gespräch. Allen voran die Senioren mit Andy Dittmar (BiG Gotha) und der aus Nauendorf stammenden Carmen Hildebrandt (Eisenacher LV). Dittmar wuchtete in der neuen Altersklasse M50 die sechs Kilogramm schwere Kugel auf 18,07 Meter. Das war nicht nur eine neue persönliche Bestleistung, sondern gleichzeitig ein neuer deutscher Rekord in der M50. „Ich glaube“, so Dittmar, „dass ich gut für die Senioren-Europameisterschaften im März im polnischen Torun gut gerüstet bin.“