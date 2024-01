Elxleben. Im Interview spricht Michael Engel, der neue Bundestrainer der deutschen Rollstuhlbasketballer, über seine ersten Erkenntnisse, den kurzen aber beschwerlichen Weg zu den Paralympics, wie es danach weitergehen wird und was das für seine Thuringia Bulls bedeutet.

Das neue Jahr begann für die deutschen Rollstuhlbasketballer mit einem heftigen Anschwitzen. Gleich am 2. Januar rief der neue Bundestrainer Michael Engel das Team nach Kienbaum zum Lehrgang zusammen. Anfang Dezember übernahm der langjährige Erfolgscoach der RSB Thuringia Bulls das Traineramt beim kriselnden Nationalteam, das in den letzten Jahren bei Großereignissen stets enttäuscht hatte. Die Zeit ist knapp, das Ziel klar: Im April soll sich die Mannschaft für die Paralympics in Paris qualifizieren. Wir sprachen mit Engel darüber, wie das gelingen soll.