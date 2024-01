Erfurt. Das Duell mit dem kriselnden Ostrivalen ist am Freitag für die Black Dragons Erfurt in der Eishockey-Oberliga Nord ein wegweisendes. Am Sonntag ist gegen Duisburg ein Heimsieg Pflicht.

In den letzten Jahren hatten in der langjährigen Rivalität zwischen den TecArt Black Dragons und den Saale Bulls Halle in der Eishockey-Oberliga stets die Hallenser die Nase vorn. Auch in dieser Saison hatten sie sich eigentlich den Kampf um den Aufstieg in die DEL2 auf die Fahne geschrieben, während Erfurt maximal den Einzug in die Playoffs schaffen wollte.