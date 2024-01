Gotha. Blue Volleys in Dresden, Abgang beim Fußball-Landesklässler Siebleben.

Blue Volleys in Dresden

Volleyball-Zweitligist Blue Volleys Gotha ist am Samstagabend (20 Uhr) im Ostderby bei den Volleys Dresden gefordert. Die Sachsen gelten als heimstark und wollen Revanche für die 0:3-Niederlage im Hinspiel. Das Team von Jonas Kronseder, der wieder selbst an der Linie steht, muss auf Erik Niederlücke verzichten. Der Diagonalangreifer fällt mit einer Sprunggelenksverletzung auf unbestimmte Zeit auf. Dafür ist der restliche Kader an Bord.

Siebleben ohne Ezzine

Zu Fußball-Kreisoberligist SG Ruhla/Wutha-Farnroda kehrt mit Iskander Ezzine ein bekanntes Gesicht zurück. Er kommt von der Spielvereinigung Siebleben. Sein Wechsel im Sommer entpuppte sich als Missverständnis, denn bei den Randgothaern bestritt der Ex-Thüringenligaspieler keine einzige Partie.

Vorschläge für Sportgala

Am 13. April findet in der Ohrdrufer Goldberghalle wieder die Sportlergala des Landkreises statt. Das Landratsamt bittet alle Vereine, Vorschläge für die Ehrungen zu machen und diese bis zum 29. Februar an das Amt zu schicken. Per E-Mail können Nominierungen an e.baumbach@kreis-gth.de verschickt werden.

Handball-Duo steigt ein

Nach der Winterpause empfängt Handball-Oberligist SV Behringen/Sonneborn am Samstag die HSG Werratal (17.30 Uhr) und will sich Luft im Tabellenkeller verschaffen. Eine halbe Stunde später ist der SV Blau-Weiß Goldbach/Hochheim in Altenburg leicht favorisiert.

Kegler auswärts

Kegel-Zweitligist Ohrdrufer KSV muss am Samstag (13.30 Uhr) im unterfränkischen Großbardorf bestehen.