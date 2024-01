Oberhaching. Ohne den kurzfristig erkrankten Paul Albrecht verlieren die Basketball-Löwen Erfurt in der Pro B Süd knapp mit 75:80 in Oberhaching. Zwei Dinge sind entscheidend für die zweite Pleite in Folge.

Mit zwei frohen und einer Hiobsbotschaft im Gepäck kamen die CATL Basketball-Löwen Erfurt am Samstag bei den TSV Oberhaching Tropics an. Während die in den letzten Spielen umgeknickten Musa Abra und Lorenz Schiller einsatzfähig waren, fiel mit dem erkrankten Paul Albrecht der zuletzt beste Löwenspieler aus.