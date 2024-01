Oberhof. Skilangläuferin Victoria Carl holte als Schlussläuferin der deutschen Staffel fast 50 Sekunden auf und bejubelte beim Weltcup in Oberhof den zweiten Platz. Sie hat sogar schon die WM 2025 im Blick.

Victoria Carl genoss das Bad in der Menge, schrieb Autogramme. Aber auch während des Rennens kannte die Euphorie keine Grenzen. Mit „Vici, Vici“-Rufen trieben die 2500 Zuschauer in der Oberhofer Arena und an der Strecke die Skilangläuferin beim Heim-Weltcup zum zweiten Platz als Schlussstarterin der deutschen Staffel. „Am Birxstieg waren so viele Menschen, da bin ich hochgeflogen. Das hat mich unglaublich gepusht“, sagte die Olympiasiegerin vom SC Motor Zella-Mehlis.