Gotha. Kreisklässler zieht in die Endrunde zur Kreismeisterschaft ein

Spannung bis zum Schluss bot die Vorrundengruppe D zur Kreismeisterschaft im Hallenfußball im KFA Westthüringen. Hier gelang dem Kreisklässler VfB Wangenheim am Sonntagnachmittag der große Coup. In der Ernestiner-Sporthalle setzte sich das Team dank eines 1:1 im Abschlussspiel gegen Kreisoberligist Westring Gotha an die Spitze und mit acht Punkten ungeschlagen durch. Auf den nächsten Plätzen folgten Westring und die SG Wandersleben, die ihr Ticket durch jeweils eine Niederlage verpassten. Auf Rang vier kam der FSV Reinhardsbrunn vor der SG Emleben ein, die ohne Punktgewinn blieb.