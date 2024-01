Günthersleben. Läufer-Ass gewinnt auch bei der 11. Teilnahme den Drei-Kirchen-Neujahrslauf in Günthersleben

Ein Blick auf die Autokennzeichen der Teilnehmer macht augenfällig, der Drei-Kirchen-Neujahrslauf des SV Günthersleben 1960 ist längst kein regionales Laufevent mehr. In diesem Jahr, zur 13. Auflage, trug sich mit Emely Josephine Günther von der TU Dresden erstmals eine Sportlerin aus der sächsischen Landeshauptstadt in die Starterliste ein. Sie erreichte im Hauptlauf über zehn Kilometer den 14. Rang; in ihrer Altersklasse Frauen lief sie auf Platz 1. In diesem Rennen gingen 170 Starter auf die Runde zu den Kirchen in Schwabhausen, Wechmar und Günthersleben. Jörg Bauer freute sich, dass in allen Wettbewerben insgesamt 50 Läufer mehr auf die Strecke gingen als im Jahr zuvor.